Etna e Stromboli, ora puoi vederli in diretta streaming

Non solo Netflix e Disney+: anche la vulcanologia può avere grandi emozioni da trasmettere in diretta streaming e, grazie al lavoro dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) tutto ciò è ora disponibile a chiunque possa essere interessato, affascinato o incuriosito dalle attività di vulcani come l’Etna o lo Stromboli.

Etna e Stromboli in diretta streaming

Il servizio è stato messo a punto grazie alla collaborazione del Consortium GARR e mostra immagini di questo tipo:

Le immagini non sono soltanto un semplice punto di osservazione fisso sui crateri vulcanici, ma mettono assieme un vero e proprio osservatorio in presa diretta ricomposto con inquadrature di vario tipo:

Nello specifico, le riprese ambientali e termiche dell’Etna provengono dalle telecamere INGV installate nelle località La Montagnola, Nicolosi e Monte Cagliato; le riprese delle Isole Eolie sono invece trasmesse dalle telecamere installate a Stromboli, all’Osservatorio di Lipari e dentro il cratere La Fossa di Vulcano.

Tanto l’Etna quanto lo Stromboli hanno dimostrato vivace attività ed in particolare con lo Stromboli è facile osservare negli streaming fumate e fiammate continue. Quel che per qualcuno è “spettacolo”, per altri è pericolo: entrambe le anime convivono in queste immagini la cui disponibilità è merito del lavoro di INGV e GARR. Le due dirette streaming sono disponibili ai seguenti link:

Va ricordato come ogni attività vulcanica o sismica sia costantemente aggiornata sul sito INGV attraverso dati particolarmente importanti quali: