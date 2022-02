eToro introduce nuovi token in app

eToro, nota piattaforma di cui parliamo spesso qui su Punto Informatico, va ad espandere i propri asset selezionabili direttamente in app, che possono anche essere acquistati a fronte di zero commissioni seguendo una delle ultime promozioni lanciate.

Dal primo febbraio 2022 è stato aggiunto il supporto per: Bancor, 0x, DYDX e Ankr, nuovi token che vanno ad espandere il supporto per la piattaforma per il settore delle criptovalute, in modo da avere a disposizione un numero maggiore di asset crypto da offrire agli utenti.

Supporto a nuovi token su DeFi ed exchange

Vediamo a cosa fanno riferimenti i vari token listati, tenendo presente che molte informazioni sono disponibili a titolo gratuito direttamente nella eToro Trading Academy, sezione di formazione che viene messa a disposizione degli utenti per migliorare nelle proprie competenze di mercati e trading.

Dall’utente novizio a quello esperto, c’è sempre qualche informazione interessante, per qualsiasi tipo di preparazione.

Bancor è un token che fa riferimento al primo market maker automatico su blockchain Ethereum, e che dunque fornisce quelli che sono i meccanismi per scambiare in DeFi su tale rete, ad esempio su Uniswap per chi è pratico del settore.

0x fa riferimento ad uno dei primi exchange decentralizzati sempre su rete Ethereum e ancora una volta in direzione dell’ottica DeFi, settore che nel 2021 è letteralmente nato ed esploso in termini di utenti avendo fornito un nuovo paradigma in termini di scambi in forma decentralizzata, e dalla possibilità di fornire liquidità e ricevere un rendimento dai propri asset, cosa che prima era relativo solo agli exchange centralizzati.

DYDX si posiziona come una piattaforma di trading decentralizzata sempre su rete Ethereum e il token permette di ottenere sconti sulle operazioni, mentre Ankr va verso l’ottica di staking di asset ottenendo liquidità da utilizzare per sé o in DeFi.

Ad oggi i crypto asset disponibili su Etoro sono 48.

*Il 67% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi