eToro: opportunità account demo da 100.000$

Viviamo in un momento storico particolare, con l’arrivo della pandemia dovuta al covid 19, il mercato delle criptovalute e degli investimenti sta prendendo piede ogni giorno sempre di più fino a diventare una concreta opportunità di business. Sono molteplici, ormai, le piattaforme che consentono di effettuare investimenti sui principali mercati finanziari ma, come detto, da un po’ di tempo a questa parte anche il mercato delle crypto ha acquistato molto interesse. Piattaforme come eToro sono leader del settore e permettono di effettuare investimenti su ogni tipo di asset con dei semplici click in maniera rapida e trasparente.

Tante possibilità di simulazione

Tra i vantaggi di cui dispone un utente che decide di aprire un conto su eToro ci sono:

– La possibilità di effettuare una qualsiasi operazione di trading in maniera immediata;

– La possibilità di usufruire di un conto demo del valore fittizio di 100.000$ e poter confrontarsi con una community costituita da milioni di utenti;

– Tutti i trader che investono in crypto possono usufruire del supporto clienti dedicato in ogni momento;

– Possibilità di ricaricare rapidamente per acquistare o vendere criptovalute attraverso bonifico o PayPal.

– Gli investimenti in azioni non vedranno addebitato nessun tipo di importo relativo alle commissioni.

Oltre al mercato delle crypto su eToro è molto semplice investire anche nelle società che ti interessano, al di là delle tue passioni o interessi, con oltre 1000 titoli azionari su cui puntare.

In un periodo dove il mercato delle crypto è in piena espansione, dove alcune monete virtuali hanno raggiunto gli apici storici, perché non provare a battere il ferro finché è caldo ed investire prima che sia troppo tardi, magari proprio su eToro.