Eufy, disastroso update spacca-sicurezza: cosa fare

Le videocamere per la videosorveglianza Eufy (ampiamente distribuite, riconosciute per loro qualità e facilmente reperibili online) sono al centro dell'ira degli utenti in virtù di un aggiornamento software che ha letteralmente trasformato in un incubo quella che dovrebbe essere invece una sensazione di sicurezza.

Eufy, catastrofico bug

Questo, infatti, è quanto accaduto: a seguito di un aggiornamento software evidentemente mal progettato, qualsiasi utente avrebbe potuto avere accesso alle videocamere altrui, potendo così “spiare” nelle case di altri a loro completa insaputa. Stando alle dichiarazioni ufficiali del gruppo, il problema è durato due ore ed ha coinvolto un numero minimo di utenti: un'ora dopo il rilascio dell'update è stato notato il bug ed un'ora dopo la scoperta il problema era formalmente risolto con la correzione dell'aggiornamento. Ma la risoluzione vera avviene soltanto a seguito di una serie specifica di azioni da parte dei singoli utenti, il che lascia quindi aperto il guaio a tutti coloro i quali ancora non hanno notato quanto accaduto.

Immediata l'ira degli utenti, che si sono riversati sui forum dell'assistenza a manifestare il proprio disappunto:

Un bug software? Questa è la storia che volete raccontarci? Migliaia, se non milioni, di persone possono vedere attraverso le videocamere degli altri e voi questo lo chiamate bug software? Questa è una massiva violazione della sicurezza!

Cosa fare

Gli utenti in possesso di videocamere di sicurezza Eufy devono compiere due azioni per poter essere nuovamente tranquilli:

spegnere e riaccendere la videocamera effettuare un nuovo login al sistema

Solo così è possibile avere la certezza di veder ripristinata la situazione pregressa. Stando alle dichiarazioni del gruppo, il problema non dovrebbe coinvolgere il territorio europeo, ma colpire invece il resto del mondo (USA, Nuova Zelanda, Australia, Cuba, Messico, Brasile, Argentina). Resta lo sconcerto per quanto accaduto, perché se basta un update mal composto per aprire totalmente lo scrigno dell'intimità casalinga, allora il mondo della videosorveglianza ha ancora parecchi nodi da sciogliere.

Aggiornamento (18/05/2021, 11.55): riceviamo da Eufy e pubblichiamo di seguito il comunicato ufficiale in merito a quanto accaduto.