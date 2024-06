EURO 2024: guarda tutte le partite a eliminazione diretta con NOW

Ci siamo: EURO 2024 sta per entrare nel vivo. Conclusa la fase a gironi con un finale da brividi per l’Italia (il terzo posto nel girone non sarebbe bastato per il ripescaggio), tocca ora alle partite a eliminazione diretta. Le puoi vedere tutte in streaming su NOW. Sono in programma da sabato 29 giugno a martedì 2 luglio, con due match al giorno, il primo alle 18:00 e il secondo alle 21:00. Il calendario completo è riportato più avanti nell’articolo.

Europei in streaming: guarda le partite EURO 2024

La piattaforma di Sky trasmetterà tutte le sfide, oltre ad approfondimenti e interviste sugli europei di calcio che si stanno disputando in Germania. Ce ne saranno ancora 15 in totale: le 8 degli ottavi al via in questo weekend, le 4 dei quarti, le 2 delle semifinali e la finalissima del 14 luglio.

Ecco il tabellone con le partite in programma per gli ottavi di finale, tutte da vedere in streaming su NOW. Azzurri subito in campo contro la Svizzera, nello stadio di Berlino, in una cornice che alla nostra nazionale suscita piacevoli ricordi. L’incrocio tra i francesi e i cugini belgi è forse il match sulla carta più equilibrato. Occhio all’incognita georgiana, che alla sua prima partecipazione al torneo è riuscita a battere i portoghesi di CR7 e a qualificarsi, a dispetto di ogni previsione, trovando ora la Spagna che ci ha battuti nel girone.

Svizzera-Italia (29 giugno, 18:00);

Germania-Danimarca (29 giugno, 21:00);

Inghilterra-Slovacchia (30 giugno, 18:00);

Spagna-Georgia (29 giugno, 21:00);

Francia-Belgio (1 luglio, 18:00);

Portogallo-Slovenia (1 luglio, 21:00);

Romania-Olanda (2 luglio, 18:00);

Austria-Turchia (2 luglio, 21:00).

