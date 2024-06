EURO 2024, Portogallo-Repubblica Ceca: come vederla in streaming

Martedì 18 giugno, a Lipsia, il Portogallo farà il suo esordio a EURO 2024 contro la Repubblica Ceca, match valido per la prima giornata della fase a gironi del Gruppo F. L’incontro sarà trasmesso in streaming su NOW, la piattaforma che offre l’intera programmazione sportiva di Sky in diretta e on-demand.

In concomitanza con l’inizio degli Europei, NOW ha lanciato una nuova offerta sul pass Sport, ora disponibile al prezzo scontato di 14,99 euro al mese per dodici mesi invece di 24,99 euro. Ricordiamo che su NOW è possibile vedere tutte le 51 partite degli Europei.

Come vedere Portogallo-Repubblica Ceca in streaming (EURO 2024)

Per vedere dunque Portogallo-Repubblica Ceca di EURO 2024 in streaming occorre attivare il pass Sport di NOW. Una volta completata la sottoscrizione, bisogna scaricare l’app NOW sul proprio dispositivo, accedere con le credenziali fornite durante la registrazione dell’account e selezionare la diretta di Sky Sport Uno tramite la sezione Canali Live.

Da molti addetti ai lavori la Nazionale del Portogallo viene considerata come tra le quattro squadre ad avere qualcosa in più rispetto alle altre, insieme a Francia, Inghilterra e i padroni di casa della Germania. Merito di una super formazione guidata dall’eterno Cristiano Ronaldo, che agli ultimi Mondiali si è arresa soltanto ai quarti di finale contro la sorpresa Marocco.

Queste le probabili formazioni del prossimo incontro:

Portogallo (4-3-3): Diogo Costa; Nuno Mendes, Ruben Dias, Pepe, Cancelo; Bruno Fernandes, Vitinha, Palhinha; Leao, Ronaldo, Bernardo Silva.

Repubblica Ceca (3-5-2): Stanek; Krejci, Holes, Zima; Jurasek, Barak, Provod, Soucek, Coufal; Schick, Hlozek.

In conclusione, vi ricordiamo l’offerta in corso su NOW per il pass Sport, disponibile in promozione a 14,99 euro al mese per dodici mesi anziché 24,99 euro.