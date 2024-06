EURO 2024: le principali truffe online messe a nudo

Un evento importante quello del Campionato di Calcio EURO 2024 conosciuto anche dai cybercriminali che stanno scendendo in campo con troppe truffe online estremamente pericolose. La Polizia Postale, proprio in questi giorni, sta mettendo in guardia da pratiche scorrette che possono mettere in seria difficoltà gli utenti appassionati di questo evento, ma anche semplici simpatizzanti. Si cosa si tratta principalmente?

In vista dell’imminente inizio dei campionati europei di calcio, sul web compaiono piattaforme di false scommesse online che promettono vincite facili e, in caso di sconfitta, perdite contenute.

Si tratta di siti dal carattere truffaldino che, in alcuni casi, vengono condivisi su gruppi di messaggistica istantanea in cui gli utenti vengono aggiunti casualmente, in altri, vengono sponsorizzati attraverso video che sfruttano l’immagine e la voce di personaggi noti, generati con l’intelligenza artificiale.

Cliccando su link o banner pubblicitari gli utenti vengono reindirizzati su piattaforme sulle quali per accedere al servizio, è necessario registrarsi inserendo dati personali e bancari.

In pratica, siamo di fronte a sistemi di phishing avanzati in cui un utente viene adescato da promesse troppo belle per essere vere. Tra l’altro, viene fatta leva su pratiche per molti discutibili come le scommesse e il gioco d’azzardo. Un punto debole per alcuni che ne sono dipendenti. Trovarsi di fronte a possibilità di vincita facile e, in caso di sconfitta, perdite contenute fa molto gola a tutti. Ecco come i cybercriminali sfruttano EURO 2024 per le loro truffe online.

EURO 2024: tutte le truffe online in azione e come difendersi

Mentre AGCOM sta pensando a una Piracy Shield 2.0 contro IPTV e Pezzotto, eventi come il Campionato di Calcio EURO 2024 diventano l’occasione per realizzare truffe online pericolose. La Polizia Postale sta mettendo in guardia da falsi siti di scommesse online. Come difendersi? La prima cosa da fare è evitare di cliccare su link di dubbia provenienza e accettare proposte troppo belle per essere vere.

Inoltre, per evitare di essere aggiunti su gruppi indesiderati è importante selezionare dalle impostazioni di privacy della tua app di messaggistica istantanea l’opzione “Consenti solo ai miei contatti di aggiungermi sui gruppi“.

Infine, per evitare di cadere nelle truffe online a tema EURO 2024, è importantissimo affidarsi solo ai portali ufficiali. Quindi no a siti di scommesse non regolamentati e/o a siti eCommerce sconosciuti dove vengono venduti prodotti ufficiali della propria squadra a prezzi troppo bassi e con offerte incredibili.