 Eurobasket 2025: come guardare le partite in streaming dall'estero
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Eurobasket 2025: come guardare le partite in streaming dall'estero

Stanno per cominciare gli Europei di Basket 2025: ecco come guardare le partite anche se ti trovi all'estero con il commento in italiano.
Eurobasket 2025: come guardare le partite in streaming dall'estero
Entertainment Sport
Stanno per cominciare gli Europei di Basket 2025: ecco come guardare le partite anche se ti trovi all'estero con il commento in italiano.

Dal 27 agosto prenderà il via Eurobasket 2025, la nuova edizione dei campionati europei di pallacanestro che vedranno impegnata anche la nazionale azzurra guidata da coach Pozzecco. Tutte le partite saranno trasmesse in Italia su Sky Sport e in streaming su NOW, mentre per quanto riguarda l’Italbasket è prevista la trasmissione in chiaro anche sui canali RAI e in streaming su RaiPlay. Se ti trovi all’estero e non vuoi rinunciare al commento italiano, tuttavia, dovrai usare una VPN come NordVPN.

Attiva NordVPN con uno sconto

NordVPN per guardare le partite dell’Italbasket

I diritti di trasmissione possono impedirti infatti di accedere a Sky Go, NOW o RaiPlay mentre ti trovi all’estero. Le soluzioni sono due: guardare le partite dell’Italia con il commento nella lingua del paese in cui ti trovi, ammesso che vengano trasmesse in chiaro, oppure risolvere facilmente con NordVPN, che ti aiuta a superare i blocchi geografici collegandoti a un server italiano, così da accedere alle piattaforme come se fossi a casa. In pratica, dovrai:

  1. Scaricare e installare NordVPN sul tuo dispositivo
  2. Connetterti a un server in Italia
  3. Accedere a Sky Go, NOW o RaiPlay per goderti le partite dell’Italia, e tutte le altre, con il commento in italiano.

Ricordiamo che con NordVPN avrai anche la garanzia di una connessione protetta, privata e sicura in ogni parte del mondo, con server disseminati ovunque e la possibilità di utilizzare il tuo abbonamento su dieci dispositivi diversi. Inoltre, hai anche la garanzia di rimborso a 30 giorni nel caso non fossi soddisfatto del servizio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 22 ago 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Si torna in campo: la Serie A riparte, ecco come guardare tutte le partite

Si torna in campo: la Serie A riparte, ecco come guardare tutte le partite
La Serie A è su DAZN: per guardare le partite c'è il nuovo MyClub Pass

La Serie A è su DAZN: per guardare le partite c'è il nuovo MyClub Pass
Le partite di Serie A a meno di 30€/mese su DAZN con MyClubPass: ne vale la pena?

Le partite di Serie A a meno di 30€/mese su DAZN con MyClubPass: ne vale la pena?
Sky: fibra ultraveloce e pacchetto TV + Sport in super sconto

Sky: fibra ultraveloce e pacchetto TV + Sport in super sconto
Si torna in campo: la Serie A riparte, ecco come guardare tutte le partite

Si torna in campo: la Serie A riparte, ecco come guardare tutte le partite
La Serie A è su DAZN: per guardare le partite c'è il nuovo MyClub Pass

La Serie A è su DAZN: per guardare le partite c'è il nuovo MyClub Pass
Le partite di Serie A a meno di 30€/mese su DAZN con MyClubPass: ne vale la pena?

Le partite di Serie A a meno di 30€/mese su DAZN con MyClubPass: ne vale la pena?
Sky: fibra ultraveloce e pacchetto TV + Sport in super sconto

Sky: fibra ultraveloce e pacchetto TV + Sport in super sconto
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
22 ago 2025
Link copiato negli appunti