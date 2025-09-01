Eurobasket 2025: come vedere i match in diretta streaming dall'estero

Dopo la vittoria di ieri contro la Bosnia, l’Italbasket è virtualmente qualificata agli ottavi di Eurobasket 2025. Le partite però continuano: oggi ci sono tanti match in ballo, domani gli azzurri scenderanno in campo contro la Spagna e poi saranno impegnati nella fase ad eliminazione diretta domenica 7 settembre.

Per assistere in diretta a tutte le sfide degli Europei di basket 2025 è necessario attivare un abbonamento a DAZN. Attualmente è disponibile il piano DAZN Sports, attivabile sul sito ufficiale con il piano mensile senza vincoli a 11,99€. Gli appassionati dell’Italbasket avranno però un vantaggio in più: le gare della Nazionale verranno trasmesse gratuitamente sui canali Rai, con la possibilità di seguirle anche in diretta streaming su RaiPlay.

Ma chi è all’estero, come può fare per vedere l’Eurobasket 2025 nelle piattaforme in questione? Già, perché fuori dai confini nazionali sono oggetto di blocchi geografici per via dei diritti televisivi. La soluzione è una VPN: ne parliamo nelle prossime righe.

Come guardare Eurobasket 2025 dall’estero

Chi si troverà fuori dall’Italia durante il torneo potrebbe incontrare limitazioni legate ai diritti di trasmissione, che bloccano l’accesso alle piattaforme streaming al di fuori dei confini nazionali. In questi casi la soluzione più pratica è l’utilizzo di una VPN, che consente di collegarsi a un server italiano e aggirare le restrizioni geografiche, garantendo l’accesso a RaiPlay o DAZN come se la connessione provenisse dall’Italia.

