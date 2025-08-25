 Eurobasket 2025: come vedere i match in streaming dall'estero
Mercoledì inizia l'Eurobasket 2025. Le partite si possono vedere in streaming su NOW e RaiPlay, ma chi risiede all'estero come può fare?
Il 27 agosto si alzerà il sipario sull’Eurobasket 2025, la massima competizione continentale di basket che vedrà tra le protagoniste anche l’Italia di coach Pozzecco. Nel nostro Paese, tutte le partite saranno disponibili in streaming su NOW , mentre le sfide degli Azzurri andranno in chiaro su RAI e in diretta digitale su RaiPlay.

Chi si troverà fuori dal Paese potrebbe però incontrare qualche ostacolo: le limitazioni sui diritti di trasmissione, infatti, bloccano l’accesso a NOW e RaiPlay se non ci si connette da territorio italiano. La soluzione più semplice è NordVPN, che consente di superare i blocchi geografici collegandosi a un server italiano e accedendo così ai contenuti come se ci si trovasse a casa.

In questo modo potrai guardare l’Eurobasket 2025 ovunque nel mondo. Nelle prossime righe ti diamo alcune linee guida per riuscire nel tuo intento senza intoppi.

Guarda l’Eurobasket 2025 ovunque ti trovi con NordVPN

Come vedere l’Eurobasket 2025 anche dall’estero

L’operazione è immediata: basta installare l’app NordVPN, scegliere un server in Italia e collegarsi alla piattaforma desiderata per guardare tutte le partite dell’Eurobasket 2025, compresi i match dell’Italia, con telecronaca in italiano.

In più, NordVPN non serve solo per lo sport: offre anche una connessione protetta e riservata ovunque ti trovi, supporta fino a 10 dispositivi con un unico abbonamento e include una garanzia di rimborso di 30 giorni per chi vuole provarlo senza rischi.

I prezzi del servizio partono da 3,09€ al mese + 3 mesi extra gratis per il piano Standard biennale. Questo prezzo è il frutto di uno sconto del 73%, sfruttabile direttamente sul sito ufficiale di NordVPN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

25 ago 2025

Edoardo D'amato
25 ago 2025
