Eurobasket 2025, come vedere Italia-Grecia in diretta streaming dall'estero

Dopo il successo ottenuto ieri contro la Spagna, l’Italia della pallacanestro è ormai certa della qualificazione agli ottavi di Eurobasket 2025. Il cammino degli Azzurri prosegue senza sosta: domani li attende il big match contro la Grecia, con cui si giocherà il primo posto.

Da domenica 7 settembre, invece, entrerà nel vivo la fase a eliminazione diretta, quella che determinerà le squadre in corsa per il titolo continentale. Tutti gli incontri della Nazionale sono trasmessi gratuitamente sui canali RAI e in diretta streaming su RaiPlay, così da consentire ai tifosi di seguirli comodamente da casa.

Chi si trova all’estero, però, deve fare i conti con i vincoli legati ai diritti televisivi: le trasmissioni sono accessibili soltanto all’interno del territorio italiano e ciò può rappresentare un limite per chi vuole assistere alle partite fuori dal Paese. Un modo semplice per superare questo ostacolo e vedere le partite dell’Eurobasket 2025 è utilizzare una VPN. Collegandosi a un server italiano, infatti, si può aggirare il blocco geografico e continuare a guardare le dirette senza problemi.

Tra i servizi disponibili, NordVPN si distingue per la velocità delle connessioni e per le funzioni di sicurezza che proteggono i dati anche quando si naviga su reti pubbliche, spesso poco affidabili, come quelle di hotel e aeroporti. Vediamo nel dettaglio i vantaggi che offre questo servizio e il costo.

NordVPN è la scelta ideale per vedere le partite dell’Italia all’Eurobasket 2025 se sei all’estero

NordVPN mette a disposizione diversi server dislocati sul territorio nazionale – a Milano, Roma e Palermo – garantendo così la massima stabilità per lo streaming delle partite di Eurobasket 2025 anche dall’estero.

Sono tanti i vantaggi di questo servizio. Basti pensare alla sua politica no-log che assicura massima privacy, la crittografia di livello militare e funzionalità avanzate come kill switch e split tunneling.

Chi desidera attivarlo può approfittare della promozione attuale: il piano biennale parte da 3,09€ al mese e include tre mesi extra gratuiti. L’offerta è attivabile direttamente sul sito ufficiale di NordVPN.