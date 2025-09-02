Eurobasket 2025, Italia-Spagna: come vederla in diretta streaming dall'estero

La vittoria ottenuta contro la Bosnia ha spianato la strada all‘Italbasket verso gli ottavi di Eurobasket 2025. Il torneo, però, prosegue con la fase a gironi: questa sera alle 20:30 gli Azzurri affronteranno la Spagna, in quello che è già considerato uno dei big match. Dal 7 settembre inizieranno invece gli scontri a eliminazione diretta, che decreteranno chi potrà avanzare fino alle fasi decisive.

In Italia, le partite della Nazionale all’Eurobasket 2025 sono trasmesse gratuitamente sui canali RAI e in streaming su RaiPlay, permettendo a tutti gli appassionati di vivere ogni momento del cammino azzurro. La situazione è diversa per chi si trova all’estero: i diritti di trasmissione impongono limiti geografici e impediscono la visione fuori dal territorio nazionale.

Per superare queste restrizioni la soluzione più semplice è una VPN, che consente di collegarsi a un server italiano e accedere così ai contenuti senza blocchi. Tra i provider più affidabili c’è NordVPN, che si distingue non solo per la velocità dei suoi server, ma anche per gli alti standard di sicurezza, particolarmente utili quando si naviga su reti pubbliche, come quelle di hotel o aeroporti.

Perché scegliere NordVPN per vedere l’Eurobasket 2025

Uno dei principali vantaggi di NordVPN è la disponibilità di diversi server localizzati in Italia, con nodi a Milano, Roma e Palermo, che garantiscono stabilità e qualità di connessione. In questo modo, seguire l’Eurobasket 2025 sarà possibile ovunque ci si trovi.

Non manca un apparato di sicurezza e privacy di assoluto livello: alla crittografia militare, NordVPN aggiunge anche una politica no-log totale e molte altre funzionalità, come kill switch e split tunneling.

Al momento, è attiva una promozione che consente di attivare il piano biennale di NordVPN a partire da 3,09 € al mese, con tre mesi extra gratuiti inclusi. L’offerta è disponibile direttamente sul sito ufficiale.