 Europa League e Conference League: quando giocano e dove vedere le italiane
Ecco quando giocano e dove vedere le squadre italiane impegnate in Europa League (Roma e Bologna) e in Conference League (Fiorentina) il 23 ottobre.
Ecco quando giocano e dove vedere le squadre italiane impegnate in Europa League (Roma e Bologna) e in Conference League (Fiorentina) il 23 ottobre.

Dopo la Champions League, questa settimana scendono in campo anche l’Europa League e la Conference League con tante partite in programma giovedì 23 ottobre. Ci sarà spazio anche per tre squadre italiane (Bologna e Roma in Europa League e Fiorentina in Conference League).

Tutte le partite possono essere seguire tramite NOW, attivando il Pass Sport, disponibile a partire da 19,99 euro al mese. Con il Pass è possibile accedere a tutti i contenuti sportivi di NOW. Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di NOW, tramite il box qui di sotto.

Accedi qui al Pass Sport di NOW

Quando giocano le squadre italiane

Ecco il programma delle partite delle squadre italiane di giovedì 23 ottobre:

  • 18.45 FCSB – Bologna (Europa League)
  • 18.45 Rapid Vienna – Fiorentina (Conference League)
  • 21.00 Roma – Viktoria Plzen (Europa League)

È il momento di scegliere il Pass Sport di NOW

Il Pass Sport di NOW costa 19,99 euro al mese per 12 mesi oppure 29,99 euro al mese, con possibilità di interruzione del rinnovo automatico in qualsiasi momento. Il servizio permette di accedere a tutta la programmazione sportiva di Sky.

Di conseguenza, è possibile seguire la Champions League oltre che l’Europa League e la Conference League. In questo modo è possibile seguire tutte le partite delle italiane. Sono incluse anche le 3 partite per turno di Serie A trasmesse da Sky, la Serie C e i campionati internazionali.

Il Pass include anche tutti gli altri sport, dalla Formula 1 alla Moto GP, dal tennis al basket. Per un quadro completo sull’offerta basta seguire il link qui di sotto e poi completare l’attivazione online.

Una volta attivato il Pass, l’utente potrà accedere subito ai contenuti inclusi nel proprio abbonamento, in modo da poter seguire gli eventi a cui interessato tramite tutte le piattaforme su cui è disponibile NOW.

Accedi qui al Pass Sport di NOW

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 22 ott 2025

Davide Raia
Pubblicato il
22 ott 2025
