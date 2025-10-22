Europa League e Conference League: quando giocano e dove vedere le italiane

Dopo la Champions League, questa settimana scendono in campo anche l’Europa League e la Conference League con tante partite in programma giovedì 23 ottobre. Ci sarà spazio anche per tre squadre italiane (Bologna e Roma in Europa League e Fiorentina in Conference League).

Quando giocano le squadre italiane

Ecco il programma delle partite delle squadre italiane di giovedì 23 ottobre:

18.45 FCSB – Bologna (Europa League)

18.45 Rapid Vienna – Fiorentina (Conference League)

21.00 Roma – Viktoria Plzen (Europa League)

