Europa League: NordVPN in finale con i Rangers

Lo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán di Siviglia ospiterà questa sera la finale di Europa League disputata tra Eintracht Francoforte e Rangers (sarà visibile in diretta alle ore 21:00 su DAZN). A fare il tifo per gli scozzesi c’è anche NordVPN, che oggi propone il 52% di sconto sull’abbonamento al proprio servizio.

Come noto, dal mese scorso la Virtual Private Network è sponsor ufficiale della squadra di Glasgow, che nella semifinale ha eliminato i tedeschi del Lipsia. I loro antagonisti si sono invece sbarazzati della concorrenza inglese del West Ham, guadagnando così il diritto a disputare gli ultimi 90 minuti della competizione.

NordVPN makes it a policy to never take sides online. But… Come on @RangersFC! pic.twitter.com/rPFo4FjA2W

— NordVPN (@NordVPN) May 17, 2022