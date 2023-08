Europa League: guarda i Playoff in streaming

Tutto pronto per i Playoff dell’Europa League. L’edizione 2023/24 è agli albori, quindi meglio prepararsi bene per non perdere nemmeno una delle partite in diretta streaming grazie al tuo abbonamento con DAZN o NOW TV. Il problema nasce se ti trovi all’estero. Portabilità Transfrontaliera a parte, per assicurarti una visione perfetta delle trasmissioni in streaming con accesso alle piattaforme succitate ti consigliamo una VPN.

Attiva ora NordVPN, al 68% di sconto con 3 mesi extra gratis, e beneficia di tutte le sue funzionalità in grado di rendere la tua connessione sicura e ottimizzata, senza alcuna limitazione. Infatti, i suoi server sono sempre aggiornati per riuscire a superare in modo efficace qualsiasi blocco regionale imposto da queste soluzioni streaming. Si tratta di un vantaggio non indifferente che ti permette di accedere ai tuoi abbonamenti anche quando sei fuori dall’Italia.

Ti basta solo installare l’app ufficiale di NordVPN sul dispositivo dal quale vedrai i Playoff di Europa League. Dopodiché devi selezionare un Server Italiano tra quelli a disposizione per cambiare posizione virtuale. Insieme ti viene anche fornito un Indirizzo IP differente da quello reale. Così ti assicuri il massimo della protezione per la tua privacy anche quando guardi i tuoi programmi preferiti e non subisci limitazioni geografiche né di consumo dati.

Europa League: il calendario dei Playoff

Una volta che ti sei assicurato la visione delle partite dei Playoff dell’Europa League sempre e ovunque, devi anche pensare alla qualità del tuo streaming sia a casa che in viaggio. Non disperare. Con NordVPN hai anche una soluzione pratica per ottenere uno streaming senza disconnessioni, potente e veloce. Infatti, i suoi server offrono una connessione con larghezza di banda illimitata in qualsiasi luogo ti trovi. Vediamo ora il calendario dei Playoff:

Giovedì 24 agosto 2023 ora da definire

Olympiacos-Cukaricki

Olympiacos-Cukaricki Giovedì 24 agosto 2023 ore 19:00

Slavia Praga-Zorya

Hacken-Aberdeen

Slavia Praga-Zorya Hacken-Aberdeen Giovedì 24 agosto 2023 ore 20:00

Ludogorets-Ajax

Olimpija Ljubljana- Qarabag

Dinamo Zagabria-Sparta Praga

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.