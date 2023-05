Europa League: Juventus e Roma in chiaro su Rai 1 e TV8

I tifosi di Juventus e Roma potranno seguire le due semifinali di Europa League in chiaro. Le partite di andata e ritorno verranno trasmesse su Rai 1 e TV8. Le due semifinali di Champions tra Milan e Inter verranno invece trasmesse su TV8 e Canale 5. Per gli appassionati di calcio si prevede quindi un mese di maggio molto interessante (c’è anche Real Madrid-Manchester City).

Juventus-Siviglia e Bayer Leverkusen-Roma su Rai 1 e TV8

La possibilità di seguire tutte le partite delle squadre italiane è prevista dalla delibera n. 131/12/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM). Nella delibera sono elencati gli eventi considerati di particolare rilevanza per la società, dei quali i fornitori dei servizi di media assicurano la diffusione in chiaro (diretta o differita) in forma integrale oppure parziale. Tra gli eventi ci sono le semifinali e le finali di Champions League ed Europa League, se sono presenti squadre italiane.

Per quanto riguarda la seconda coppa europea, le partite di andata della Roma e di ritorno della Juventus erano già previste su TV8, canale in chiaro di Sky. La pay TV ha trovato un accordo con la Rai per la trasmissione in chiaro e in diretta delle altre due partite di semifinale. Questo è dunque il programma completo:

Juventus-Siviglia (11 maggio 2023, ore 21:00) – Rai 1

(11 maggio 2023, ore 21:00) – Rai 1 Roma-Bayer Leverkusen (11 maggio 2023, ore 21:00) – TV8

(11 maggio 2023, ore 21:00) – TV8 Bayer Leverkusen-Roma (18 maggio 2023, ore 21:00) – Rai 1

(18 maggio 2023, ore 21:00) – Rai 1 Siviglia-Juventus (18 maggio 2023, ore 21:00) – TV8

Anche la finale di Europa League verrà trasmessa su Rai 1 in chiaro, se ci sarà una squadra italiana. Questo è invece il programma delle partite di Champions:

Milan-Inter (10 maggio 2023, ore 21:00) – TV8

(10 maggio 2023, ore 21:00) – TV8 Inter-Milan (16 maggio 2023, ore 21:00) – Canale 5

Canale 5 trasmetterà inoltre la partita tra Real Madrid-Manchester City (9 maggio, ore 21:00). Ovviamente sarà possibile seguire gli incontri anche in streaming su RaiPlay, NOW e Amazon Prime Video.

