Milan-Inter, semifinale di Champions, in chiaro su TV8

Per vedere Milan-Inter del 10 maggio, il derby tutto milanese valido per l’andata della semifinale di Champions League, sarà sufficiente sintonizzare il televisore su TV8. La partita sarà infatti trasmessa in chiaro sul canale gestito da Sky, senza alcuna spesa né sottoscrizione a pagamento.

TV8 trasmetterà Milan-Inter di Champions in chiaro

Determinante l’intervento di AGCOM, che attraverso un’apposita delibera ha spinto Amazon a cedere i diritti inizialmente acquisiti dalla UEFA per la diffusione in esclusiva sulla piattaforma Prime Video. L’Autorità, con riferimento all’articolo 33 del Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi, ha definito il match di particolare rilevanza per la società e dunque equiparabile alle gare della nazionale.

Il problema non sussiste invece per la gara di ritorno, Inter-Milan in programma per il 16 maggio, già inserita nel palinsesto Mediaset su Canale 5.

Stando a quanto riportato da Il Sole 24 Ore, Amazon ha avanzato due proposte: acquisire i diritti per l’intera partita (da dieci minuti prima del fischio d’inizio a dieci minuti dopo della conclusione) oppure consentire la trasmissione in chiaro con il proprio logo e la propria telecronaca. L’opzione scelta è la seconda. In altre parole, guarderemo Milan-Inter del 10 maggio su TV8, ma con il simbolo di Prime Video impresso in un angolo dello schermo e con la gestione editoriale della piattaforma: Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini al commento, Gianpaolo Calvarese per i pareri sull’arbitraggio, Giulia Mizzoni in collegamento da bordocampo con Clarence Seedorf, Alessandro Nesta, Julio Cesar e Diego Milito.

Tutte le realtà potenzialmente interessate avrebbero presentato offerte, rispettando la scadenza fissata nel 26 aprile, vale a dire Rai, Mediaset, La7, Sky e Warner Bros. Discovery (per il canale NOVE).

Naturalmente, chi lo preferirà, potrà seguire la partita anche in diretta streaming su Prime Video, se in possesso di un abbonamento ad Amazon Prime attivo.

Da verificare cosa accadrà per le semifinali di Europa League, competizione che ancora vede impegnate Juventus e Roma (rispettivamente contro Siviglia e Leverkusen), anch’essa citata dalla delibera AGCOM.

