Champions League: la semifinale Milan-Inter in chiaro

Buone, anzi ottime notizie per i tifosi di Milan e Inter, oltre che per gli appassionati del grande calcio: la semifinale di andata della Champions League che vedrà in campo le milanesi sarà trasmessa in chiaro. Non servirà dunque alcun abbonamento per vederla. Niente obbligo di sottoscrizioni a Sky o NOW né a Prime Video, le piattaforme che solitamente ospitano le partite della competizione.

AGCOM e le semifinali di Champions in chiaro: Milan-Inter il 10 maggio

Lo ha deciso e comunicato AGCOM. Attraverso una delibera (PDF), l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha definito gli incontri di particolare rilevanza per la società , sulla base dell’articolo 33 del Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi.

È stata stilata una lista di eventi, nazionali e non, dei quali i fornitori dei servizi di media assicurano la diffusione su palinsesti in chiaro, in diretta o in differita, in forma integrale oppure parziale . L’elenco include, appunto, la finale e le semifinali della Champions League e della Europa League qualora vi siano coinvolte squadre italiane . Vale dunque anche per le partite di Juventus e Roma, impegnate in Europa League (coinvolta quindi DAZN) rispettivamente contro Siviglia e Leverkusen.

Tale evento, pertanto, ai sensi del vigente quadro normativo e regolamentare, non può essere trasmesso in esclusiva e solo in forma codificata, al fine di assicurare ad almeno l’80% della popolazione italiana la possibilità di seguirlo gratuitamente senza costi supplementari.

Tornando alla Champions League, l’esclusiva per la trasmissione della semifinale di andata tra Milan e Inter, in programma per il 10 maggio a San Siro, è nelle mani di Amazon per la piattaforma Prime Video. Secondo la delibera AGCOM, l’azienda è ora tenuta ad attivare la procedura che … prevede in tali casi, formulando una proposta di cessione, a condizioni di mercato eque, ragionevoli e non discriminatorie, dei diritti che permettono la trasmissione di tale evento alle condizioni previste . Si attengono aggiornamenti dalla società. Sarebbero già in corso le trattative per la cessione dei diritti.

Per quanto riguarda il ritorno, invece, Inter-Milan in scena il 16 maggio, va segnalato che era già prevista la trasmissione in chiaro. Sarà visibile sulle reti Mediaset (Canale 5).

Non si fa invece cenno all’altra competizione continentale, la Conference League. Nel torneo, anch’esso giunto alle semifinali, la Fiorentina dovrà fare i conti con il Basilea.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.