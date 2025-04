L'Europa vuole abolire dazi su auto elettriche cinesi

L’aria di primavera porta venti di cambiamento nelle relazioni commerciali tra Europa e Cina. E mentre oltreoceano si alzano muri, Bruxelles imbocca la strada opposta e costruisce ponti.

Via i dazi UE sulle auto elettriche cinesi

La videoconferenza tra Mario Sefcovic, il commissario europeo per le relazioni commerciali e la sicurezza economica, e la ministra cinese Wang Wentao non è stata una semplice chiacchierata diplomatica. I due rappresentanti hanno gettato le basi per un accordo che abolirebbe i pesanti dazi sulle auto elettriche cinesi importate in Europa. Non solo parole, ma l’inizio di un percorso concreto per rafforzare i legami economici tra le due superpotenze in numerosi settori strategici.

La mossa europea lascia a bocca aperta gli osservatori internazionali. Mentre la Casa Bianca continua a puntare il dito contro Pechino (nonostante abbia dovuto fare marcia indietro con altri partner commerciali per evitare il tracollo economico), l’UE sceglie la via della collaborazione. Un vero schiaffo alla politica protezionistica americana.

Da nemici a partner: la storia dei dazi

Pechino non nasconde la soddisfazione per l’apertura europea verso un commercio liberalizzato e multilaterale. Del resto, dopo anni di tensioni e dazi salati, l’opportunità di conquistare il mercato europeo fa brillare gli occhi ai produttori del Dragone.

Fino a ieri l’Europa ha mostrato i suoi muscoli alla Cina, con dazi che hanno toccato vette del 35,5%. BYD, Geely e SAIC hanno dovuto fare i conti con barriere doganali che hanno frenato la loro corsa nel vecchio continente. Ma ora quel capitolo sembra destinato a chiudersi.

I negoziati dovrebbero tenersi a breve, anche se la data precisa non è stata ancora comunicata. La vera incognita ora riguarda i produttori europei: come reagiranno Renault, Volkswagen e compagnia bella all’invasione di auto elettriche cinesi a prezzi competitivi? Sul tema delle sovvenzioni e del Bonus Ecologico, invece, ancora nessuna parola durante i colloqui.