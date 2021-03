European Green Digital Coalition: le 26 firme

26 brand, 26 CEO, 26 firme: è questo il perimetro del supporto iniziale alle politiche di trasformazione “green and digital” che l’Europa sta per abbracciare. L’impegno prende forma sotto la cosiddetta “European Green Digital Coalition“, ventisei aziende che firmano un patto collettivo ed un impegno proattivo.

Ridurre le emissioni, inseguire i target fissati a livello europeo, ma non solo: la nascita di una coalizione rappresenta un momento di collaborazione e di unione di intenti, fissando obiettivi comuni da perseguire a beneficio di tutti. La dichiarazione, infatti, mette nero su bianco tre impegni specifici:

Tra i firmatari, oltre a Stefano Cecconi per l’italiana Aruba, si segnalano i CEO Accenture, Deutsche Telekom, IBM, Ericsson, Microsoft, Nokia, Orange, OVHcloud, SAP, Schneider Electric e Vodafone.

L’impegno per un futuro e un IT sostenibili sono da sempre cardini della nostra visione aziendale. Da anni portiamo avanti un piano che ci ha consentito di essere già oggi un’azienda Carbon Footprint Negative grazie all’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili, agli investimenti in centrali idroelettriche e fotovoltaiche di proprietà e alla progettazione e costruzione di data center ad impatto zero. È con orgoglio che Aruba aderisce alla European Green Digital Coalition per contribuire ad una transizione al digitale che si realizzi nel rispetto dell’ambiente

Stefano Cecconi, Aruba