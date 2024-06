Europei 2024: come vedere tutte le partite in streaming dall'estero in italiano

Gli Europei di calcio 2024 sono iniziati, ma la strada verso la finale del 14 luglio è ancora lunga. Se per questo periodo ti trovi all’estero e non vuoi perderti neanche una partita, e nemmeno il commento in italiano, ti spieghiamo subito come fare. Ti servono due cose: un abbonamento NOW, se già non ce l’hai, e soprattutto un abbonamento NordVPN.

Guardare gli Europei 2024 in streaming dall’estero in italiano

NOW, con il pass Sport, trasmette infatti tutte le 51 partite dell’Europeo, di cui 20 in streaming, ed è disponibile a partire da 14,99 euro al mese. Naturalmente se ti trovi all’estero scoprirai presto che non potrai accedervi per via del blocco geografico: nessun problema, con NordVPN superiamo facilmente questo ostacolo. Ecco come:

Scegli un abbonamento NordVPN approfittando delle offerte di giugno Scarica l’app di NordVPN sul dispositivo che userai per guardare le partite Apri NordVPN e inserisci le credenziali che avrai scelto in fase di acquisto Apri la pagina dei server e seleziona un server in Italia, solitamente a Milano o Roma Apri NOW dal tuo dispositivo e dai il via alla visione della partita

Scegliendo un server italiano da NordVPN sarà come trovarsi nel tuo paese, con tutti i vantaggi annessi, anche per l’uso di piattaforme che magari sono bloccate o inaccessibili in altri paesi. Senza contare che NordVPN ti offre anche altri vantaggi, come una connessione privata sicura e protetta, massime velocità VPN, protezione dagli attacchi malware e sulle reti WiFi pubbliche e molto altro ancora.

Intanto seguendo la procedura qui sopra potrai vederti tutte le partite degli Europei 2024 con il commento in italiano, anche all’estero. Non male, no?