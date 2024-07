Europei o Olimpiadi? Con Sky non devi nemmeno scegliere: scopri l'offerta

È stato presentato il nuovo pacchetto Sky Calcio, disponibile in offerta a 14,90 euro al mese per 18 mesi invece di 33 euro insieme a Sky TV, che ti permette di vedere tutte le partite degli Europei, tutti i Giochi Olimpici di Parigi e poi, da agosto, 3 partite su 10 a turno di Serie A, la Serie C e le migliori partite di Premier League e Bundesliga.

Nuova offerta Sky Calcio per la stagione 2024/2025

L’offerta Sky Calcio per la prossima stagione inizia ad essere conveniente già adesso perché puoi guardare tutte le partite rimanenti degli Europei alla massima qualità ma soprattutto, da fine luglio, i Giochi Olimpici di Parigi grazie ai canali tematici di Eurosport.

Non finisce qui perché cambia l’offerta per la Serie A 2024/2025: ci saranno sempre 3 partite su 10 a turno, ma questa volta con una migliore selezione che prevede di offrire ben 30 big match in tutta la stagione. In particolare, saranno trasmesse le partite del sabato sera alle 20.45, della domenica alle 18 e del lunedì alle 20.45.

Poi, ci sarà ancora spazio per tutta la Serie C e per il meglio del calcio internazionale da Bundesliga e Premier League. Insieme a Sky Calcio, infine, avrai anche Sky TV con show, serie TV e documentari per tutta la famiglia.

Scopri la nuova offerta Sky e attiva Sky Calcio insieme a Sky TV a soli 14,90 euro al mese per 18 mesi invece di 33 euro.