Eurovision 2022: come vederlo in streaming

Il tempo, si sa, vola in fretta. Neanche il tempo di osannare i vincitori dello scorso anno – come noto i Maneskin, elogiati in tutto il Mondo – che arriva una nuova edizione di Eurovision 2022. Che sta alla musica come la Champions league sta per il calcio. Ovvero, vi partecipano i vincitori dei vari festival nazionali europei.

Il nostro, ossia Sanremo, è ancora in corso, quindi occorrerà ancora capire chi ci andrà. Ma l’edizione di quest’anno fa sì che noi italiani giocheremo in casa. Infatti, si terrà nella splendida città di Torino.

Vediamo qualche informazione utile sull’Eurovision Song Contest 2022 e come vederlo in streaming.

Eurovision 2022: quando si terrà

Partiamo col dire che il tema di quest’anno sarà: “The Sound of Beauty“, traducibile in italiano ne il suono della bellezza.

Per quanto concerne la location, detto che si tratta della mitica città di Torino, più precisamente la struttura che ospiterà la kermesse canora internazionale sarà il PalaOlimpico della città famosa per la Mole, il più importante museo egizio moderno, un museo del cinema, il Po, il Parco del Valentino, la pluridecorata Juventus, il mitico Torino finito tragicamente, e così via.

Per quanto concerne le semifinali, esse si terranno tra il 10 e il 12 maggio 2022. Mentre le finali si svolgeranno il 14 maggio 2022.

Come funziona

Entrando più nei dettagli tecnici, diciamo che sono previsti 41 brani in gara, provenienti da tutti i Paesi membri dell’UE, nonché da Regno Unito e Israele.

Nella prima semifinale del 10 maggio, scenderanno sul palco questi paesi:

Albania

Lettonia

Svizzera

Slovenia

Bulgaria

Moldavia

Ucraina

Lituania

Paesi Bassi

Nella seconda metà:

Norvegia

Russia

Portogallo

Danimarca

Armenia

Austria

Croazia

Islanda

Grecia

Nella prima semifinale avranno diritto di voto alcuni Paesi dei cosiddetti “Big 5”, ovvero Francia e Italia.

Seconda semifinale del 12 maggio

Nella prima metà avremo:

Australia

Georgia

Cipro

Serbia

Finlandia

Azerbaigian

San Marino

Israele

Malta

Nella seconda metà:

Montenegro

Romania

Repubblica Ceca

Polonia

Belgio

Macedonia del Nord

Svezia

Estonia

Irlanda

Nella seconda semifinale avranno diritto di voto i seguenti Paesi “Big 5”: Regno Unito, Spagna e Germania.

Come vedere Eurovision 2022 in streaming

Vediamo ora come vedere l’Eurovision Song Contest 2022. In Italia sarà possibile seguire la finale del 14 maggio in diretta su Rai 1, Rai 4 (canale 21 del Digitale Terrestre) e la piattaforma TivùSat sul canale 110.

Per chi invece vuole seguirla in streaming, occorrerà andare sulla piattaforma on demand di RAI Play. Oppure a sul canale YouTube ufficiale, sebbene la telecronaca sarà in lingua inglese.

Sia su RaiPlay che su Youtube sarà possibile rivedere lo show quando si vuole. Tuttavia, è bene sapere che non vi trovate in un paese Ue, allora vi occorrerà una VPN. Per tale scopo, vi suggeriamo ExpressVPN.