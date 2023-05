Dove guardare Eurovision 2023 (TV e streaming)

L’attesa è finita: va in scena l’edizione numero 67 del contest canoro più seguito al mondo: Eurovision 2023 inizia questa sera, martedì 9 maggio, alle ore 21:00. Il pubblico ha diverse opzioni a disposizione per guardare la prima semifinale, con le esibizioni dei rappresentanti di 15 delle nazioni in concorso, anche in diretta streaming.

Eurovision 2023: guarda la semifinale, anche in streaming

Questi gli artisti che si esibiranno stasera: Alessandra (Norvegia), The Busker (Malta), Luke Black (Serbia), Sudden Lights (Lettonia), Mimicat (Portogallo), Wild Youth (Irlanda), Let 3 (Croazia), Remo Forrer (Svizzera), Noa Kirel (Israele), Pasha Parfeni (Moldavia), Loreen (Svezia), TuralTuranX (Azerbaigian), Vesna (Repubblica Ceca), Mia Nicolai & Dion Cooper (Paesi Bassi), Käärijä (Finlandia). A chi vuole un’anticipazione di cosa accadrà sul palco dell’evento, consigliamo il video in streaming qui sotto, con estratti da tutte le 37 canzoni in gara.

Le due semifinali dell’Eurovision 2023 saranno trasmesse in TV su Rai 2, in chiaro, mentre la serata finale andrà in onda su Rai 1. Tutti gli appuntamenti saranno condotti da Gabriele Corsi e Mara Maionchi. In alternativa, è disponibile lo streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Bisognerà attendere la finalissima in programma per il 13 maggio per assistere all’esibizione di Marco Mengoni con il brano Due vite che ha vinto il Festival di Sanremo. L’Italia, infatti, è uno dei paesi qualificati di diritto all’ultima serata, senza l’obbligo di passare dalle semifinali, insieme a Francia, Germania, Regno Unito e Spagna.

A ospitare l’evento è la città di Liverpool (presso la Liverpool Arena). Nonostante il titolo sia attualmente nelle mani dell’Ucraina (dalla Kalush Orchestra con la canzone Stefania), l’organizzazione ha ritenuto di non portare la kermesse nel territorio ancora interessato dalla guerra.

Come vedere l’evento in streaming dall’estero

