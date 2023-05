Eurovision, la finale con Mengoni in TV e in streaming

Ci siamo: questa sera va in scena la finale di Eurovision 2023, l’appuntamento conclusivo del concorso canoro più seguito al mondo. Sarà l’occasione per veder gareggiare il nostro Marco Mengoni, vincitore del Festival di Sanremo che sul palco di Liverpool canterà il brano “Due vite”. Si parte alle ore 21:00. Ecco come assistere allo spettacolo in diretta, anche in streaming.

La finale di Eurovision con Marco Mengoni: guardala, anche in streaming

Chi si trova a casa può semplicemente sintonizzare la TV su Rai 1, dove l’evento è trasmesso in chiaro, condotto da Gabriele Corsi e Mara Maionchi. In alternativa, è sufficiente accedere alla piattaforma RaiPlay per guardarlo da qualsiasi dispositivo inclusi smartphone, tablet e computer, senza alcun abbonamento richiesto. Per ingannare l’attesa, ecco la prima esibizione del rappresentante italiano al contest.

Alla finale di Eurovision 2023 prendono parte 26 partecipanti ovvero i 10 qualificati durante la prima semifinale, altrettanti provenienti dalla seconda, i cosiddetti Big Five (Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna) e il paese che ha vinto l’ultima edizione. Ecco dunque l’elenco completo.

Teya & Salena “Who the Hell Is Edgar?” (Austria);

Mimicat “Ai coração” (Portogallo);

Remo Forrer “Watergun” (Svizzera);

Blanka “Solo” (Polonia);

Luke Black “Samo mi se spava” (Serbia);

La Zarra “Évidemment” (Francia);

Andrew Lambrou “Break a Broken Heart” (Cipro);

Blanca Paloma “Eaea” (Spagna);

Loreen “Tattoo” (Svezia);

Albina & Familja Kelmendi “Duje” (Albania);

Marco Mengoni “Due vite” (Italia);

Alika “Bridges” (Estonia);

Käärijä “Cha cha cha” (Finlandia);

Vesna “My Sister’s Crown” (Repubblica Ceca);

Voyager “Promise” (Australia);

Gustaph “Because of You” (Belgio);

Brunette “Future Lover” (Armenia);

Pasha Parfeni “Soarele și Luna” (Moldavia);

Tvorchi “Heart of Steel” (Ucraina);

Alessandra “Queen of Kings” (Norvegia);

Lord of the Lost “Blood & Glitter” (Germania);

Monika Linkytė “Stay” (Lituania);

Noa Kirel “Unicorn” (Israele);

Joker Out “Carpe diem” (Slovenia);

Let 3 “Mama šč!” (Croazia);

Mae Muller “I Wrote a Song” (Regno Unito).

Come vedere l’evento in streaming dall’estero

Chi si trova all’estero, ma non vuol rinunciare alla serata finale di Eurovision 2023 con il commento in italiano, può accedere alla piattaforma RaiPlay attraverso una VPN come quella di NordVPN (oggi in forte sconto).

