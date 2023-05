Eurovision, seconda semifinale: guardala in TV e in streaming

Il concorso canoro più seguito al mondo entra nel vivo: va in onda questa sera, dalle ore 21, la seconda semifinale di Eurovision 2023. È il secondo appuntamento dei tre in programma per l’edizione numero 67 del contest che si concluderà sabato con la finalissima a cui prenderà parte anche il rappresentante dell’Italia, Marco Mengoni, con il brano “Due vite” che ha vinto il Festival di Sanremo.

Stasera la seconda semifinale di Eurovision: guardala, anche in streaming

Chi lo desidera, può guardare lo show in TV su Rai 2, dove è trasmesso in chiaro (la finale di sabato andrà invece in onda su Rai 1), con la conduzione affidata a Gabriele Corsi e Mara Maionchi. Una seconda opzione è quella costituita dallo streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Queste le esibizioni in programma per questa sera.

Reiley “Breaking My Heart” (Danimarca);

Brunette “Future Lover” (Armenia);

Theodor Andrei “D.G.T. – Off and On” (Romania);

Alika “Bridges” (Estonia);

Gustaph “Because of You” (Belgio);

Andrew Lambrou “Break a Broken Heart” (Cipro);

Diljá “Power” (Islanda);

Victor Vernicos “What They Say” (Grecia);

Blanka “Solo” (Polonia);

Joker Out “Carpe diem” (Slovenia);

Iru “Echo” (Georgia);

Piqued Jacks “Like an Animal” (San Marino);

Teya & Salena “Who the Hell Is Edgar?” (Austria);

Albina & Familja Kelmendi “Duje” (Albania);

Monika Linkytė “Stay” (Lituania);

Voyager “Promise” (Australia).

Come vedere l’evento in streaming dall’estero

