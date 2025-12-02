Eventi immersivi su Microsoft Teams con spazi 3D e avatar

Microsoft Mesh, la piattaforma di collaborazione 3D annunciata nel 2021, è ufficialmente morta. Al suo posto arrivano gli “eventi immersivi” su Teams, che sostanzialmente fanno la stessa identica cosa.

Mesh era nato come ambiente virtuale dove le persone potevano incontrarsi attraverso avatar 3D, collaborare, sentirsi meno lontane nonostante la distanza fisica. Un metaverso aziendale, se vogliamo chiamarlo così. E ora, dopo quattro anni, Mesh viene assorbito dentro Teams.

Microsoft, benvenuti negli eventi immersivi di Teams con ambienti brandizzati e interazioni dinamiche

In effetti, perché mantenere due piattaforme che fanno essenzialmente la stessa cosa? Gli eventi immersivi di Teams offrono spazi 3D, avatar, interazioni virtuali, tutto quello che prometteva Mesh. Quindi Mesh diventa ridondante, è naturale che Microsoft abbia deciso di consolidare tutto dentro Teams.

Gli eventi immersivi erano stati lanciati in anteprima pubblica a luglio, e ora sono disponibili per tutti. O meglio, per tutti quelli disposti a pagare. Perché per creare uno di questi eventi, non basta una licenza Teams normale. Serve una licenza commerciale più un addon Teams Premium “piuttosto costoso”, come ammette candidamente Microsoft. I partecipanti, invece, possono entrare con una semplice licenza base. Praticamente, se si vuole organizzare la riunione virtuale figa, si deve pagare un extra. Per partecipare, va bene anche la versione base.

Gli amministratori di Teams possono creare eventi “brandizzati” attraverso l’Editor integrato, aggiungendo loghi aziendali, immagini, testo. Tutto quello che serve per far sentire i dipendenti immersi nell’identità corporate anche quando sono rappresentati da un avatar 3D fluttuante in uno spazio digitale.

Ci sono anche modelli 3D predefiniti per scenari specifici, se non si ha voglia di creare un ambiente virtuale da zero. E poi ci sono i “gruppi di azione”, che permettono di attivare interazioni dinamiche come animazioni, musica, cambio di immagini. Sostanzialmente, si può fare in modo che succedano cose durante l’evento virtuale, così i partecipanti non si limitano a stare lì fermi come manichini digitali.

Le riunioni sono accessibili da PC Windows, Mac e dal visore VR Meta Quest. Microsoft promette l’implementazione VR per le aziende, con gestione identità, sicurezza e privacy basate su Microsoft 365.

Per creare gli eventi immersivi su Teams, basta andare sul calendario di Teams e selezionare “Evento immersivo” nella finestra Nuovo evento. Più semplice di così si muore. O forse no, considerando che serve comunque quell’addon Premium costoso…