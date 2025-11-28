Eventi da trasmettere in chiaro: più tennis e altri sport

Il Ministero delle Imprese e del Made In Italy (MIMIT) ha aggiornato l’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società che devono essere trasmessi in chiaro. Tra le novità spiccano gli incontri di tennis dei principali tornei. Maggiore visibilità anche per i cosiddetti sport minori, come la ginnastica. Per alcuni eventi non è tuttavia obbligatoria la trasmissione in diretta.
Più eventi sportivi senza abbonamento
In base all’art. 33 del Testo unico per la fornitura dei servizi di media audiovisivi (decreto legislativo n. 208 dell’8 novembre 2021), il MIMIT stabilisce gli eventi di interesse sociale o pubblico, per i quali deve essere garantita la trasmissione in chiaro. La precedente lista era stata pubblicata oltre 13 anni fa.
Per gli eventi inclusi nel precedente elenco si applica l’obbligo immediato. I seguenti eventi inclusi nel nuovo elenco verranno trasmessi in chiaro solo alla scadenza dei contratti (fino ad allora rimarranno a pagamento):
- Paralimpiadi estive e invernali
- Semifinali e finale della Conference League con squadre italiane
- Finale della Coppa Italia di calcio
- Finale della Supercoppa di Lega
- Semifinali e finale della United Cup con squadra nazionale italiana
- Semifinali e finali dei tornei del Grande Slam con italiani
- Semifinali e finali di ATP e WTA Finals, ATP Masters 1000 e WTA 1000 con italiani
- Tour de France per le sole tappe svolte in Italia
- Finali dei mondiali di atletica svolte in Italia o con italiani
- Finali dei mondiali di nuoto svolte in Italia o con italiani
- Finali dei mondiali di ginnastica svolte in Italia o con italiani
- Finali dei mondiali di scherma svolte in Italia o con italiani
- Finali dei mondiali di pattinaggio svolte in Italia o con italiani
- Finali dei mondiali di sci alpino svolte in Italia o con italiani
- Serata finale dell’Eurovision Song Contest
- Prima rappresentazione della stagione lirica del Teatro San Carlo di Napoli
Come si può notare sono ora inclusi molti incontri di tennis. Gli italiani potranno così seguire le imprese di Sinner e compagni (se arriveranno almeno alle semifinali dei tornei più importanti).
Non cambiano gli altri obblighi. Solo le finali e le partite della nazionale di calcio ai campionati mondiali ed europei devono essere trasmesse in diretta. Gli altri eventi possono essere trasmessi in diretta o differita e in forma integrale o parziale.