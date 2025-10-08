Evento Amazon: SSD portatile Samsung da 4 TB al minimo storico

Amazon propone l’SSD portatile da 4 TB della gamma Samsung T7 al suo prezzo minimo storico in occasione della Festa delle Offerte Prime, la soluzione definitiva per il backup e per avere sempre con sé i propri dati più importanti. Può essere utilizzata con computer Windows o macOS, con smartphone, tablet e console videoludiche. Le dimensioni sono davvero compatte: solo 8,5×5,7×0,8 centimetri.

Samsung T7: super sconto sull’SSD portatile

Si collega tramite interfaccia USB 3.2 Gen 2 e arriva alla velocità di 1.050 MB/s nel trasferimento in fase di lettura e fino a 1.000 MB/s in scrittura, per rendere più rapida ogni operazione e ridurre sensibilmente i tempi di attesa. Il design è studiato in modo da risultare resistente a cadute fino a 2 metri di altezza, grazie alla robusta scocca metallica che protegge l’unità interna. C’è anche la tecnologia Dynamic Thermal Guard che si occupa della dissipazione del calore. Nella confezione sono inclusi i cavi da USB-C a USB-C e da USB-C a USB-C, per una compatibilità universale. Trovi altre informazioni nella pagina dedicata.

Grazie allo sconto di oggi puoi acquistare l’SSD portatile da 4 TB della gamma Samsung T7 al suo prezzo minimo storico di 249,99 euro. Non è mai stato così conveniente. La colorazione è Grigio, visibile in queste immagini. Il voto medio assegnato da oltre 24.500 recensioni è 4,8/5. L’e-commerce si occupa direttamente sia della vendita che della spedizione, senza passare da intermediari.

L’evento di Amazon dedicato alla Festa delle Offerte Prime andrà avanti fino a mezzanotte. Ti rimangono dunque solo poche ore per partecipare e risparmiare. L’unico requisito richiesto è l’abbonamento Prime, lo stesso che include (tra le altre cose) lo streaming dei contenuti sulla piattaforma Prime Video.