 Evento Amazon: SSD portatile Samsung da 4 TB al minimo storico
Molto capiente e molto veloce, l'unità SSD portatile da 4 TB della gamma Samsung T7 è al suo prezzo minimo storico per l'evento di Amazon.
Amazon propone l’SSD portatile da 4 TB della gamma Samsung T7 al suo prezzo minimo storico in occasione della Festa delle Offerte Prime, la soluzione definitiva per il backup e per avere sempre con sé i propri dati più importanti. Può essere utilizzata con computer Windows o macOS, con smartphone, tablet e console videoludiche. Le dimensioni sono davvero compatte: solo 8,5×5,7×0,8 centimetri.

SSD portatile 4 TB: compralo in sconto

Samsung T7: super sconto sull’SSD portatile

Si collega tramite interfaccia USB 3.2 Gen 2 e arriva alla velocità di 1.050 MB/s nel trasferimento in fase di lettura e fino a 1.000 MB/s in scrittura, per rendere più rapida ogni operazione e ridurre sensibilmente i tempi di attesa. Il design è studiato in modo da risultare resistente a cadute fino a 2 metri di altezza, grazie alla robusta scocca metallica che protegge l’unità interna. C’è anche la tecnologia Dynamic Thermal Guard che si occupa della dissipazione del calore. Nella confezione sono inclusi i cavi da USB-C a USB-C e da USB-C a USB-C, per una compatibilità universale. Trovi altre informazioni nella pagina dedicata.

Caratteristiche e dimensioni di Samsung T7, unità SSD portatile

Grazie allo sconto di oggi puoi acquistare l’SSD portatile da 4 TB della gamma Samsung T7 al suo prezzo minimo storico di 249,99 euro. Non è mai stato così conveniente. La colorazione è Grigio, visibile in queste immagini. Il voto medio assegnato da oltre 24.500 recensioni è 4,8/5. L’e-commerce si occupa direttamente sia della vendita che della spedizione, senza passare da intermediari.

Samsung Memorie T7 MU-PC4T0T SSD Esterno Portatile da 4TB, USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, Grigio

SSD portatile 4 TB: compralo in sconto

L’evento di Amazon dedicato alla Festa delle Offerte Prime andrà avanti fino a mezzanotte. Ti rimangono dunque solo poche ore per partecipare e risparmiare. L’unico requisito richiesto è l’abbonamento Prime, lo stesso che include (tra le altre cose) lo streaming dei contenuti sulla piattaforma Prime Video.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 8 ott 2025

Davide Tommasi
8 ott 2025
