Evento Apple: il nuovo iPad Pro

400 milioni di unità vendute a livello globale: questi i numeri che testimoniano il successo della famiglia di tablet proposta da Apple, che oggi vede nel nuovo iPad Pro l’ennesima new entry. Annunciato dal gruppo di Cupertino sul palco della Brooklyn Academy of Music di New York, il dispositivo offre diverse migliorie sia in termini di design sia per quanto riguarda performance e funzionalità.

Il nuovo iPad Pro

Ciò che balza subito all’occhio è la presenza di un Liquid Retina Display ad alta risoluzione, disponibile con diagonale da 11 pollici (2388×1668 pixel) e 12,9 pollici (2732×2048 pixel). Nel primo caso è stato mantenuto lo stesso form factor del predecessore da 10,5 pollici, riducendo in modo significativo i bordi, con un pannello LCD che può essere definito edge-to-edge caratterizzato da angoli arrotondati. La versione più grande ha invece dimensioni paragonabili a quelle di un foglio A4. Restando in tema di design, si segnala uno spessore ridotto fino a raggiungere i 5,9 mm grazie a un’ottimizzazione delle componenti interne.

Via il pulsante Home, grazie a quella che è un’altra novità importante: la tecnologia Face ID per sbloccare il device e per autorizzare i pagamenti con lo sguardo, senza dover compiere alcuna azione in modo attivo. Il sistema funziona indipendentemente dall’orientamento del tablet, in orizzontale così come in verticale.

La potenza di calcolo è affidata ai dieci miliardi di transistor contenuti nel chip A12X Bionic con coprocessore M12, CPU a otto core e GPU a sette core. A questi si affianca l’evoluzione del Neural Engine per le applicazioni di IA e machine learning. Lo storage arriva invece fino a 1 TB. L’ottimizzazione delle componenti consente di arrivare a dieci ore di navigazione in WiFi con una sola ricarica della batteria interna, da 29,37 Wh nella versione da 11 pollici e da 36,71 Wh in quella più grande da 12,9 pollici.

Apple Pencil, la seconda generazione

Merita una citazione la nuova Apple Pencil, con tutta probabilità riprogettata anche sulla base dei feedback raccolti. Il pennino ora supporta la ricarica wireless, che avviene semplicemente appoggiandolo magneticamente a uno dei bordi del tablet. Introdotto inoltre il supporto a gesture come un doppio tocco per passare da una modalità di utilizzo all’altra, ad esempio per cambiare strumento durante il disegno. Il prezzo è fissato in 135 euro.

Restando in tema di accessori, la mela morsicata ha scelto di aprirsi a uno standard del mercato includendo una porta USB Type-C che rende il dispositivo compatibile con una vasta gamma di prodotti già in commercio. Volendo, si può utilizzare il nuovo iPad Pro anche come una sorta di powerbank per la ricarica di altri device. Nel corso della presentazione è anche stata mostrata la Smart Keyboard Folio che unisce tastiera fisica e custodia, con attacco magnetico, utile per essere produttivi in mobilità. In vendita a 199 euro per la versione da 11 pollici e a 219 euro per quella da 12,9 pollici.

Nuove feature per la realtà aumentata, giochi con comparto grafico paragonabile a quello di una console videoludica, quattro speaker per l’audio, cinque microfoni, una fotocamera posteriore da 12 megapixel (apertura f/1.8) e il sensore frontale TrueDepth da 7 megapixel completano la dotazione.

Il nuovo iPad Pro è disponibile in pre-ordine da oggi nelle colorazioni argento e grigio siderale, con la consegna delle prime unità fissata per la prossima settimana (7 novembre). I prezzi della configurazione base sono 899 euro per l’edizione da 11 pollici e 1.119 euro per quella da 12,9 pollici. Per entrambe è possibile scegliere la variante con connettività LTE e tagli di memoria da 64 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB. Il sistema operativo preinstallato al lancio è ovviamente iOS 12.1, in fase di rollout in queste ore.

Questi i prezzi per tutte le versioni del tablet acquistabili in Italia.