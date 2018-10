Evento Apple: il nuovo MacBook Air

Tim Cook è salito sul palco della Brooklyn Academy of Music di New York per aprire l’evento che vede Apple annunciare nuovi dispositivi. Dopo gli iPhone di ultima generazione tocca questa volta alle linee Mac e iPad destinate alla produttività, alla creatività e all’intrattenimento.

Il nuovo MacBook Air

Si parte con il nuovo MacBook Air: la novità più importante è costituita dalla presenza del Retina Display, proposto con una diagonale da 13,3 pollici che secondo la mela morsicata costituisce il miglior compromesso in termini di portabilità. I bordi sono ridotti del 50% rispetto alla generazione precedente, il che ha consentito di abbattere l’ingombro complessivo del 17%. Ne beneficia ovviamente il design, con un profilo del 10% più sottile e un peso che scende a soli 1,25 Kg. Sopra al pannello, che vanta una risoluzione pari a 4 milioni di pixel, è presente il modulo FaceTime HD per le videochiamate, anche di gruppo.

Altra novità importante è l’inclusione del sensore Touch ID affiancato dal T2 Security Chip con il quale effettuare lo sblocco del dispositivo ed eseguire operazioni come i pagamenti con Apple Pay, attraverso il riconoscimento dell’impronta. Migliora inoltre la tastiera, con una stabilità dei pulsanti aumentata e un sistema di retroilluminazione rivisto. Sotto trova posto il Force Touch trackpad con una superficie del 20% più ampia.

Per quanto concerne il comparto audio, gli speaker sono ora in grado di emettere un volume più elevato del 25% e sono presenti tre microfoni per un miglior riconoscimento dei comandi vocali impartiti all’assistente virtuale Siri. Lato connettività si segnala l’integrazione di due porte Thunderbolt 3, mentre l’autonomia offerta dalla rimane sufficiente per un giorno di utilizzo continuato.

Sono ovviamente diverse le configurazioni acquistabili, tutte comunque basate su processori Intel Core i5 (dual core) di ottava generazione, con memoria RAM fino a 16 GB e moduli SSD per lo storage che raggiungono una capacità pari a 1,5 TB. Si parte da 1.379 euro, con i pre-ordini aperti oggi e la consegna delle prime unità la prossima settimana.

Tre le colorazioni proposte: grigio siderale, oro e argento. Nel corso della presentazione Apple ha inoltre ribadito il proprio impegno nella tutela dell’ambiente affermando che il 100% dell’alluminio utilizzato è riciclato.