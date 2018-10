Evento Apple: il nuovo Mac mini

Subito dopo aver svelato il MacBook Air di ultima generazione, Tim Cook dal palco della Brooklyn Academy of Music di New York annuncia l’arrivo del nuovo Mac mini. Il computer desktop più compatto della mela morsicata evolve dal punto di vista della scheda tecnica e del design (con una colorazione inedita), andando così a rispondere anche ai più esigenti in termini di potenza di calcolo.

Il nuovo Mac mini

Dando uno sguardo alle specifiche, all’interno della scocca trovano posto processori quad core o six core di ottava generazione, per prestazioni incrementate di ben cinque volte rispetto al predecessore. Vi si affiancano fino a 64 GB di RAM (SO-DIMM) e uno storage per il salvataggio dei dati interamente basato su memorie flash che può arrivare a 2 TB. Anche in questo caso è presente il T2 Security Chip che si occupa di mantenere i dati al sicuro. Tra le porte dedicate alla connettività ce ne sono quattro di tipo Thunderbolt 3, così da poter collegare accessori di ogni tipo o display esterni.

Gli ingegneri di Cupertino hanno riprogettato il sistema di raffreddamento e dissipazione del calore, rendendolo più silenzioso, senza compromessi in termini di efficacia.

Anche in questo caso, replicando quanto già visto con il MacBook Air, un’attenzione particolare è riposta alla provenienza dei materiali impiegati in fase di produzione: il 100% dell’alluminio è riciclato, così come il 60% della plastica.

Due le configurazioni proposte in Italia, eccole con i relativi prezzi:

Nuovo Mac mini con processore quad core da 3,6 GHz e 128 GB di storage a 919 euro;

Nuovo Mac mini con processore six core da 3,0 GHz e 256 GB di storage a 1.269 euro.

La fase di pre-ordine è già stata avviata e le prime unità saranno consegnate agli acquirenti a partire dalla prossima settimana.