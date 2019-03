Un evento Microsoft per Surface il 17 aprile

A tre settimane esatte di distanza da oggi andrà in scena un evento organizzato da Microsoft a New York in collaborazione con Steelcase. I primi inviti sono giunti alle redazioni delle testate d’oltreoceano, accompagnati da un testo piuttosto esplicativo per comprendere quale sarà il focus dell’appuntamento: “Microsoft e Steelcase ti invitano a sperimentare nuovi modi per lavorare meglio, insieme”.

L’evento Microsoft del 17 aprile

L’ufficio e lo spazio di lavoro al centro. Il gruppo di Redmond svelerà quasi certamente nuove iniziative o prodotti destinati all’ambito professionale, legati a doppio filo all’ecosistema Windows, agli strumenti della suite Office e alla famiglia Surface. A tal proposito, quasi certa la presenza di Surface Hub 2S, l’evoluzione del tablet extralarge con uno schermo da 50 pollici introdotto sul mercato lo scorso anno in modo da rispondere alle esigenze dei creativi così come di coloro che necessitano di uno schermo interattivo di grandi dimensioni per meeting e conferenze attraverso software come Skype for Business o Teams.

Surface Hub 2S e Hub 2X

Surface Hub 2S è già stato annunciato in via ufficiale nel settembre scorso e il suo debutto commerciale è previsto per il Q2 2019. Introdurrà novità anzitutto dal punto di vista del design: sarà più sottile e leggero.

Toccherà poi più avanti, nel corso del 2020, a Surface Hub 2X. Si tratterà di un vero e proprio upgrade, hardware e software. Introdurrà funzionalità inedite e la possibilità di ruotare lo schermo così da poter essere utilizzato sia in modalità orizzontale sia in verticale.

Windows 10 19H1

Occhi puntati dunque sull’evento del 17 aprile per saperne di più. Da non escludere nemmeno il rilascio di nuove informazioni in merito a Windows 10 19H1, noto anche come April 2019 Update. A tal proposito, segnaliamo che la build 18362 (una presunta RTM) messa nei giorni scorsi a disposizione degli Insider attraverso il canale Slow Ring è stata ritirata a causa di problematiche sperimentate da alcuni utenti durante il processo di aggiornamento.