Evento Tesla Robotaxi: Come seguire il lancio di giovedì 10 ottobre

Tesla, nota per i suoi eventi spettacolari, si appresta a presentare il suo tanto atteso Robotaxi in un evento che promette di essere il più appariscente di tutti. La presentazione del veicolo autonomo, dal titolo “We, Robot“, si terrà presso gli studi cinematografici della Warner Bros. Discovery a Burbank, in California, giovedì prossimo. L’evento, inizialmente previsto per l’8 agosto, è stato posticipato a causa di una significativa modifica al design della parte anteriore del veicolo.

Le promesse di Musk sull’autonomia e il concetto originale del Robotaxi

La presentazione del Robotaxi sembra aver preso il sopravvento rispetto al progetto di un veicolo elettrico di nuova generazione dal prezzo di 25.000 dollari, precedentemente promesso da Elon Musk. Questo cambio di priorità è stato accompagnato da una serie di decisioni aziendali, tra cui il taglio di oltre il 10% della forza lavoro di Tesla e un maggiore impegno verso lo sviluppo della tecnologia autonoma.

Elon Musk ha più volte promesso capacità autonome per i veicoli Tesla negli anni passati, nonostante il sistema avanzato di assistenza alla guida dell’azienda, chiamato “Full Self-Driving” (FSD), non sia completamente autonomo e richieda ancora l’intervento di un conducente umano.

Quando Musk ha introdotto per la prima volta l’idea dei robotaxi nel 2019, l’obiettivo era trasformare alcune Tesla esistenti in robotaxi autonomi attraverso semplici aggiornamenti software, aprendo potenzialmente opportunità di guadagno per i proprietari di Tesla quando non utilizzano le loro auto. Tuttavia, questo piano, che prevedeva la circolazione di milioni di robotaxi entro il 2020, non si è mai concretizzato.

Tesla Robotaxi: Come seguire l’evento di lancio

Si prevede che l’evento “We, Robot” si concentrerà meno sulla tecnologia autonoma e più sul veicolo stesso. Musk ha espresso il desiderio di costruire un robotaxi senza volante o pedali, e le immagini del veicolo incluse nella biografia di Elon Musk di Walter Isaacson, pubblicata nel 2023, rivelano un design compatto a due porte e due posti ispirato al Cybertruck. Tesla trasmetterà in diretta la presentazione sulla sua pagina YouTube e su X.