Everybody Loves Diamonds: guarda la serie in streaming

La nuova serie Everybody Loves Diamonds è da oggi in streaming gratis su Prime Video per tutti coloro con un abbonamento Prime attivo (gli altri possono iniziare il periodo di prova per vederla). Ricostruisce la storia vera di una delle rapine più spettacolari della storia, quella al Diamond Center di Anversa, avvenuta nel 2003, a opera di una banda di ladri italiani capitanata da Leonardo Notarbartolo.

Guarda in streaming Everybody Loves Diamonds

La prima stagione è composta da un totale di otto episodi, tutti con una durata pari a circa 50 minuti e già disponibili sulla piattaforma. Ecco i loro titoli (rigorosamente senza spoiler): “Un piano quasi perfetto”, “Il cavallo di Troia”, “Il lato oscuro del diamante”, “Ladro di cuori”, “L’appuntamento”, “Terapia di coppia”, “La lunga notte” e infine “Everybody loves diamonds”. Riportiamo di seguito la sinossi e il trailer ufficiale condiviso nelle scorse settimane.

Ispirata alla storia vera del colpo al Diamond Center, la serie segue Leonardo Notarbartolo e la sua improbabile banda di ladri mentre tentano di mettere a segno la rapina del secolo. Mesi di preparazione, intrighi e sospetti reciproci, alternati a momenti esilaranti, per orchestrare l’impresa più epica di sempre.

La regia è stata affidata a Gianluca Maria Tavarelli, mentre fanno parte del cast di attori nomi del calibro di Kim Rossi Stuart, Anna Foglietta, Gianmarco Tognazzi, Carlotta Antonelli, Leonardo Lidi, Johan Heldenbergh, Kim Mousa, Remo Girone e Rupert Everett. Il rating assegnato alla serie è 16+, è garantito il supporto alla risoluzione 4K Ultra HD, alla modalità HDR e alla tecnologia X-Ray di Amazon per ottenere informazioni su interpreti e altro durante la visione.

A chi vuol vedere la serie in streaming gratis su Prime Video (e altre uscite recenti come The Burial: il Caso O’Keefe con Tommy Lee Jones, Jamie Foxx e Jurnee Smollett) non serve altro che un abbonamento Prime attivo. Se ancora non lo si è fatto, è possibile iniziare la prova di 30 giorni senza alcuna spesa, beneficiando così di tutti i vantaggi inclusi nella sottoscrizione.

