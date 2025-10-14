 Evita il geoblocking con questa VPN premium a -73%
La super promozione lanciata da ExpressVPN: l'abbonamento biennale alla VPN premium è tuo con sconti fino al 73% e 4 mesi extra gratis.
La super promozione lanciata da ExpressVPN: l'abbonamento biennale alla VPN premium è tuo con sconti fino al 73% e 4 mesi extra gratis.

Sembra un paradosso, ma abbiamo quasi messo un piede nel 2026 e ancora ci troviamo a dover fare i conti con il geoblocking. Si tratta della pratica attraverso cui è impedito l’accesso a contenuti, informazioni e risorse su base geografica. Insomma, in un mondo profondamente globalizzato, rischiamo di sbattere contro il muro di censure e filtri imposti da governi e piattaforme. ExpressVPN (in sconto fino al 73%) ha la soluzione giusta al problema.

La super offerta di ExpressVPN è imperdibile

Grazie all’opportunità di collegarsi a server in 105 paese, navigando dunque con un indirizzo IP localizzato in quel territorio, si supera agevolmente l’ostacolo. Questo vale da qualsiasi dispositivo: smartphone, tablet, computer e così via, con la possibilità di configurare e utilizzare la VPN su un massimo di 14 apparecchi in contemporanea, senza alcun compromesso in termini di velocità, grazie all’impiego del protocollo evoluto Lightway. L’abbonamento include poi molto altro: dal password manager al traffico dati eSIM per essere online ovunque, dalla protezione avanzata contro i malware al blocco di tracker e inserzioni pubblicitarie. Scopri di più nella pagina dedicata.

Il team al lavoro sul servizio introduce costantemente nuove funzionalità e miglioramenti per le applicazioni distribuite. Ad esempio, nelle ultime settimane ha rilasciato un aggiornamento che rinnova l’interfaccia su iPad per renderla più conforme a quella del sistema operativo Apple, un altro che semplifica la procedura di installazione sui Mac e un altro ancora che supporta l’interazione con l’assistente virtuale Siri.

Scegli il piano di abbonamento che preferisci tra Basic, Advanced e Pro, con prezzi a partire da soli 4,49 dollari al mese, grazie allo sconto fino al 73% se sottoscrivi la formula biennale. Ci sono anche 4 mesi gratis per l’accesso completo al servizio, senza alcun tipo di limitazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 14 ott 2025

Davide Tommasi
14 ott 2025
