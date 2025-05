Evita i rischi del Wi-Fi pubblico con una VPN privata e sicura

Quando si è in vacanza all’estero si ha l’abitudine di collegarsi al Wi-Fi pubblico per evitare da una parte i costi del roaming e dall’altra l’utilizzo dei dati mobili della propria offerta. Così facendo però ci si espone al tempo stesso a rischi più o meno gravi, tra cui gli attacchi Man-in-the-Middle, che consistono nell’intercettazione da parte degli hacker di dati sensibili, password e informazioni personali.

Per proteggersi dai rischi legati ad una connessione Wi-Fi non sicura lo strumento migliore è una VPN, il servizio di rete privata virtuale che nasconde in automatico le attività svolte sul web dagli utenti e il loro indirizzo IP. Di fatto, quindi, non appena la VPN è attiva si diventa invisibili agli occhi di hacker, utenti malintenzionati e provider di rete, con tutti i vantaggi che ciò comporta.

Tra le migliori VPN oggi disponibili sul mercato figura Surfshark. Grazie al suo utilizzo è possibile navigare sul web in totale sicurezza e in privato, indipendentemente dal dispositivo in uso. Surfshark VPN offre una protezione online 24 ore su 24, sette giorni su sette, ovunque ci si trovi: al momento i piani di due anni sono in offerta a partire da 2,19 euro al mese, a cui si aggiungono 3 mesi extra in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Privacy online garantita

Poniamo il caso che ci si colleghi alla rete Wi-Fi dell’hotel in cui si soggiorna per l’acquisto di uno o più biglietti. Nel 99% dei casi si tratta di una rete debole, poco sicura, a causa della quale i dati delle carte di credito potrebbero finire in pericolo dopo pochi secondi.

Come garantirsi una privacy online granitica e completare l’acquisto dei biglietti in modo sicuro? Installando la VPN di Surfshark sul proprio dispositivo e attivare una connessione privata: fatto questo, ci si potrà collegare senza più alcun tipo di problema.

L’offerta di Surfshark sui piani della durata di due anni, disponibile sul sito ufficiale, è valida per un periodo di tempo limitato.