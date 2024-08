Evita le chiamate dei call center con questo tool

Privacy: una parola che sembra essere sconosciuta ai più. Di conseguenza, questi utenti non sanno che ci sono aziende che raccolgono ogni possibile informazione su di loro, trasformandoli in generatori di dati ambulanti. Ciò, oltre a essere invadente, porta a un numero crescente di chiamate dei call center che li tormentano senza sosta. Chi tra loro vuole essere lanciato, dovrebbe affidarsi a Incogni.

Questo tool non solo salva dati, ma rende anche la tua casella email a prova di spam. Per non parlare del fatto che previene i tentativi di frode e combatte la violazione della privacy. Incogni si assume il compito di pulire il Web dai tuoi dati personali, battagliando contro i Data Broker.

Elimina le chiamate dei call center con Incogni

Cosa sono i Data Broker? Società che raccolgono informazioni su di te. Sanno quanto guadagni, quali sono le tue condizioni di salute, le tue credenze religiose o politiche, e persino la squadra di calcio per cui fai il tifo. Con questi dettagli, le probabilità delle telefonate SPAM aumentano. Inoltre, siti di ricerca persone mettono nelle mani di estranei i tuoi indirizzi e numeri di contatto, aumentando i rischi di furti di identità e minacce alla tua sicurezza.

Qui entra in scena Incogni. Parliamo dei piani di abbonamento mensili e annuali. Per meno del costo di un cappuccino al giorno, puoi proteggere te stesso e la tua famiglia con lo sconto del 50% sul piano annuale. E se cambi idea? Nessun problema, l’abbonamento può essere annullato in qualsiasi momento. Alla fine, pagherai ogni mese soltanto 6,99 euro.

Il processo di rimozione manuale dei tuoi dati richiederebbe circa 304 ore, ma Incogni lo fa automaticamente, salvandoti tempo e fatica in modo da poter dedicare il tuo tempo a qualcosa di più interessante.

Perché scegliere Incogni? Innanzitutto, ti fa risparmiare tempo con la sua automazione. In secondo luogo, blocca l’abuso dei tuoi dati per profitto, spesso realizzato senza il tuo consenso informato. Infine, offre copertura completa contro tutti i tipi di broker.

Quindi, mentre gli altri passano l’estate a combattere contro le fastidiose chiamate dei call center, tu puoi rilassarti, sapendo che Incogni sta facendo tutto il lavoro sporco per te.