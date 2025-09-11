Evitare le truffe informatiche è più semplice con una VPN: ecco l'ultima offerta di NordVPN

Se di recente si è rimasti coinvolti in una truffa informatica, e si vuole correre al riparo in tempi celeri, uno degli strumenti più efficaci a cui affidarsi è la VPN, servizio di rete privata virtuale che consente agli utenti di nascondere la propria attività sul web agli occhi dei cybercriminali.

Tra le migliori proposte in tal senso si annovera NordVPN, forte dello strumento proprietario Threat Protection Pro disponibile nei piani Plus e Ultimate. Con Threat Protection Pro ci si assicura una protezione affidabile contro il phishing e le altre truffe informatiche più diffuse.

Threat Protection Pro di NordVPN scende in campo contro le truffe informatiche

Con l’integrazione di Threat Protection Pro, NordVPN non è più un semplice servizio di rete privata virtuale, ma garantisce una valida protezione dalle minacce più pericolose per quanti navigano ogni giorno in rete. Disponibile 24 ore su 24, lo strumento proprietario di NordVPN impedisce ai suoi utenti di accede a siti web fraudolenti, noti per ospitare malware e phishing. A questo proposito, gli utenti riceveranno anche un avviso puntuale qualora stiano per entrare in uno spazio web noto per truffe o frodi contro i loro visitatori.

Come accennato qui sopra, Threat Protection Pro è disponibile nei piani Plus e Ultimate di NordVPN. Grazie all’ultima offerta promossa sul sito ufficiale, i prezzi partono da 3,99 euro al mese per 24 mesi, a cui si aggiungono anche tre mesi extra di servizio in regalo. Scegliendo il piano Ultimate, invece, il prezzo scontato è pari a 6,49 euro al mese per due anni, con la possibilità di contare anche su una copertura assicurativa da 5.000 euro contro eventuali truffe informatiche o furti d’identità.

L’attuale promozione di NordVPN, valida sui piani della durata di due anni, terminerà il 15 ottobre 2025. Su tutti e tre i piani disponibili si può inoltre usufruire della garanzia di rimborso di 30 giorni.