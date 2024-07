Ex ingegnere di OpenAI fonda Eureka Labs, la scuola di AI

Andrej Karpathy, importante ricercatore di AI ed ex ingegnere di OpenAI e Tesla, ha presentato una nuova impresa: Eureka Labs. Si tratta di un progetto ambizioso che mira a trasformare l’istruzione utilizzando l’AI.

⚡️ Excited to share that I am starting an AI+Education company called Eureka Labs.

The announcement:

—

We are Eureka Labs and we are building a new kind of school that is AI native.

How can we approach an ideal experience for learning something new? For example, in the case… pic.twitter.com/RHPkqdjB8R

— Andrej Karpathy (@karpathy) July 16, 2024