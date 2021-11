ExpressVPN: 15 mesi in offerta per il Black Friday

Sono molte le VPN in offerta durante il Black Friday, quindi gli utenti possono scegliere quella che ritengono la migliore per le loro esigenze. ExpressVPN offre l'abbonamento per 15 mesi con uno sconto del 49%. Non viene specificata la scadenza della promozione (forse a mezzanotte), quindi il consiglio è di non perdere tempo.

ExpressVPN: 5,92 euro/mese per il Black Friday

ExpressVPN possiede una rete di oltre 3.000 server in 160 posizioni di 94 paesi. Alcuni di essi sono “server virtuali“: l'indirizzo IP è registrato nel paese scelto dall'utente per la connessione, ma il server si trova fisicamente in un paese vicino. La funzionalità Smart Location permette di scegliere automaticamente il server migliore. È comunque possibile la scelta manuale.

ExpressVPN è compatibile con Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Chrome OS, Apple TV, smart TV, Amazon Fire TV Stick, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, router e browser (Chrome, Firefox e Edge) tramite estensione. Con un unico abbonamento è possibile utilizzare fino a cinque dispositivi in contemporanea.

Ovviamente il traffico è protetto dalla crittografia AES a 256 bit. I protocolli supportati sono OpenVPN, L2TP/IPsec, IKEv2 e Lightway. Quest'ultimo è proprietario e offre maggiori prestazioni. La privacy viene garantita dalla politica no-log e dalla funzionalità Network Lock, il “kill switch" di ExpressVPN che interrompe l'accesso ad Internet se cade la connessione alla VPN.

L'abbonamento per un anno e tre mesi può essere sottoscritto a 5,92 euro/mese (sconto del 49%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal e Bitcoin. Eventualmente è possibile usufruire del rimborso garantito entro 30 giorni.