ExpressVPN: 49% di sconto e 3 mesi gratis

Scegliere la VPN giusta è molto importante, visto che optare per un servizio scadente rende questo strumento pressoché gratuito.

Sebbene le Virtual Private Network offrano una tecnologia potenzialmente molto utile, per essere realmente funzionanti devono offrire alti livelli di performance, standard di sicurezza elevati e, possibilmente, prezzi contenuti. Tre fattori difficili da far coesistere ma che, con un po’ di ricerca, è possibile individuare.

ExpressVPN per esempio, grazie anche ai recenti sconti, è una VPN in grado di offrire tutto ciò che serve per navigare bene e in totale tranquillità.

Questo provider è considerato tra i migliori relativi a questo servizio specifico e, nonostante ciò, risulta comunque in grado di offrire prezzi accessibili.

Con l’abbonamento da 12 mesi di ExpressVPN un interessante sconto (e non solo)

Cosa rende ExpressVPN una delle migliori soluzioni del settore?

In realtà le caratteristiche sono diverse. Prima fra tutte è l’infrastruttura, costituita da 160 server sparsi in 90 nazioni. In questo modo, la VPN non è mai sovraccarica e offre sempre prestazioni degne di tale nome.

Lato privacy, meritano senza ombra di dubbio due funzionalità come Threat Manager e TrustedServer. Queste servono rispettivamente per evitare tracciamenti pubblicitari e per proteggere, in maniera generica, la privacy di chi utilizza la VPN. L’assistenza, disponibile 24 ore su 24, è un altro punto di forza di ExpressVPN.

La flessibilità della piattaforma è ben rappresentata dalle tante app disponibili. A livello pratico infatti, questa VPN può funzionare in ambiente Windows, Linux e macOS, così come su smartphone Android o iPhone. Anche le smart TV e le console da gioco sono coperte da questo interessante servizio attraverso software appositi.

Infine, i 30 giorni di prova soddisfatti o rimborsati permettono anche ai più scettici di mettere mano sulla VPN e comprendere le sue reali potenzialità.

E i costi? Con l’abbonamento annuale, è attualmente disponibile lo sconto del 49%. Ciò significa che ExpressVPN costa solo 6,67 dollari al mese. Non solo: sempre con la formula da 12 mesi, il provider offre gratis altri 3 mesi aggiuntivi di servizio.

