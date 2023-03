ExpressVPN, a questo sconto non puoi proprio dire di no

Non ci sono tante cose nella vita a cui non puoi proprio dire di no, ma all’offerta che stiamo per farti conoscere non potrai esimerti dal farlo.

Sai benissimo che ci sono molti servizi VPN su Internet, ma solo pochi sono affidabili. Tra questi c’è sicuramente il servizio offerto da ExpressVPN, che pubblicizza la sua affidabilità in questo modo: sconto del 35% sul piano di 12 mesi.

Non stiamo scherzando, poiché è un’offerta reale. Invece di 12,65 euro, pagherai 8,13 euro al mese, e nell’abbonamento sono inclusi app per tutti i dispositivi e servizio password manager.

Non puoi proprio dire di no a ExpressVPN!

Con ExpressVPN, affidabilità è la parola chiave: server VPN in 94 Paesi, navigazione privata, indirizzi IP mascherati automaticamente una volta che ti connetti a uno di questi server, in modo da poter navigare in tutta tranquillità dove vuoi!

Oltre a queste caratteristiche di base, ci sono ulteriori servizi avanzati che migliorano ulteriormente l’affidabilità del servizio.

Questi includono l’uso di DNS crittografati e privati su ognuno dei server, una funzione di blocco della rete per proteggere i tuoi dati in caso di improvvisa perdita di connessione e la tecnologia TrustedServer per garantire che nessuna informazione sensibile venga memorizzata.

Infine, vale la pena menzionare la protezione dei dati tramite il miglior sistema crittografico possibile (AES a 256 bit) e una rigorosa politica no-log, in base alla quale ExpressVPN non registra i dati inerenti alle attività dei clienti.

Adesso non puoi proprio dire di no a ExpressVPN dopo quanto hai letto. Se stavi già cercando un servizio VPN, l’hai trovato. Clicca su link qui sotto per ottenere la VPN:

Difficile rinunciare a un’offerta in cui risparmi il 35% sul piano di abbonamento di 12 mesi e ottieni anche un rimborso garantito di 30 giorni. D’ora in poi considerati protetto online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.