ExpressVPN disponibile su Copilot+ PC con chip ARM

ExpressVPN ha annunciato la disponibilità dell’app nativa per i Copilot+ PC con processori Snapdragon X Elite/Plus di Qualcomm. Le VPN sono molto utilizzate dagli utenti, quindi l’assenza di versioni compatibili era stata molto criticata. Da alcuni giorni è possibile scaricare anche l’app nativa di NordVPN. Entro fine anno arriverà anche Google Drive per Windows.

ExpressVPN per chip ARM

ExpressVPN supportava già numerose piattaforme e sistemi operativi. L’assenza di una versione ARM nativa per Copilot+ PC poteva essere aggirata usando le estensioni dei browser, un router dedicato o l’emulazione Prism di Windows 11 24H2. In quest’ultimo caso, le prestazioni sono quasi comparabili a quelle di un’app nativa.

ExpressVPN ha quindi scelto un approccio ibrido per velocizzare lo sviluppo. Inizialmente era stato pianificato il lancio di un’app nativa al 100%. Gli ingegneri della software house hanno invece riscritto da zero solo il codice del principale componente, ovvero il protocollo Lightway. Gli altri servizi, come l’interfaccia utente e il backend sfruttano l’emulatore Prism.

Gli utenti possono scaricare la versione beta per Copilot+ PC con chip ARM. La versione stabile sarà disponibile entro il mese di ottobre. Ovviamente ci sono tutte le funzionalità della versione x64, tra cui Kill Switch, DNS privati, Split Tunneling, nessun log delle attività, blocco di tracker e banner pubblicitari. Un singolo abbonamento permette di installare la VPN su un massimo di 8 dispositivi.