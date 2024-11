ExpressVPN è in offerta: 6 mesi gratis della VPN per il Black Friday

Anche ExpressVPN lancia la sua offerta per il Black Friday e si tratta di una promo davvero sorprendente. La VPN, una delle migliori in assoluto sul mercato sia per velocità che per sicurezza, è ora protagonista di un’offerta senza precedenti.

Scegliendo il piano biennale, infatti, si riceveranno 6 mesi gratis aggiuntivi oltre a uno sconto del 61% sulla spesa per l’utilizzo della rete VPN. In questo modo, il costo complessivo si riduce fino a 4,99 dollari al mese.

Per scoprire tutti i dettagli e attivare la promo del Black Friday basta visitare il sito ufficiale di ExpressVPN, accessibile premendo sul box qui di sotto.

ExpressVPN è in offerta per il Black Friday

Con ExpressVPN è ora possibile accedere a una VPN illimitata, ricca di vantaggi. Il servizio garantisce una connessione ad alta velocità grazie all’utilizzo di Lightway, il protocollo VPN di ExpressVPN pensato per ottimizzare l’accesso a Internet e le prestazioni della connessione.

Grazie alla crittografia e a una politica zero log, inoltre, l’uso della VPN è privato per l’utente che può navigare con la certezza di poter contare sulla massima privacy. In più, la VPN è utilizzabile su 8 dispositivi in contemporanea ed è possibile sfruttare una rete di server che copre 105 Paesi, in modo da poter aggirare i blocchi geografici online e le censure in modo semplice.

Con l’offerta del Black Friday è ora possibile attivare ExpressVPN con un prezzo scontato di 4,99 dollari al mese scegliendo il piano biennale con 6 mesi gratuiti aggiuntivi oltre che con 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso.

La promo prevede la fatturazione anticipata, con una spesa di 149,70 dollari (circa 139 euro) per 30 mesi di utilizzo complessivo, con possibilità anche di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Con un costo extra di 3,19 dollari in più al mese è possibile ottenere un IP dedicato.