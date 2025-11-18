 ExpressVPN è in offerta: la migliore VPN ora costa meno di 3 euro al mese
ExpressVPN è in offerta: la migliore VPN ora costa meno di 3 euro al mese

ExpressVPN è in offerta: la migliore VPN ora costa meno di 3 euro al mese
Con ExpressVPN è possibile accedere a una delle migliori VPN sul mercato. Grazie alla promozione in corso, il servizio è ora disponibile con uno sconto del 73% che permette di ridurre il costo della VPN fino a 2,99 euro al mese, scegliendo il piano di 2 anni + 4 mesi, per un totale di 28 mesi di utilizzo. La promo è disponibile per un breve periodo e include 30 giorni di garanzia di rimborso. Per sfruttare subito la promo basta visitare il sito ufficiale di ExpressVPN, accessibile tramite il box qui di sotto.

Perché scegliere ExpressVPN?

Con ExpressVPN è ora possibile accedere a una VPN completa, illimitata e sicura. Il servizio permette di navigare sempre ad alta velocità, grazie al protocollo proprietario LightWay.

Il servizio, inoltre, consente di criptare il traffico dati e, quindi, di poter accedere a Internet in sicurezza, anche quando si utilizza una rete Internet non sicura.

Da non sottovalutare la possibilità di sfruttare un network di migliaia di server, sparsi in tutto il mondo. Grazie a quest’infrastruttura, la VPN permette di aggirare blocchi geografici e censure online, in modo semplice. Si tratta di un sistema ideale per chi si trova all’estero.

La VPN è utilizzabile su 10 dispositivi in contemporanea, in modo da poter sfruttare al massimo l’abbonamento, utilizzando le app del servizio per tutti i principali sistemi operativi.

ExpressVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto a 2,99 euro al mese, scegliendo il piano di 28 mesi con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.

La promozione in corso è valida solo per un breve periodo. Si tratta dell’occasione giusta per attivare una VPN senza limiti con condizioni vantaggiose, un servizio di alta qualità e una connessione veloce a fronte di una spesa ora molto contenuta.

Farà rinascere il tuo PC lento: CCleaner Premium a prezzo imperdibile

AVG dimezza i costi per la sicurezza online: 60% di sconto sui prodotti di cybersecurity

Sicurezza online: scopri l'offerta di Total VPN per il Black Friday

Attacco DDoS della botnet Aisuru a Microsoft Azure

Farà rinascere il tuo PC lento: CCleaner Premium a prezzo imperdibile

AVG dimezza i costi per la sicurezza online: 60% di sconto sui prodotti di cybersecurity

Sicurezza online: scopri l'offerta di Total VPN per il Black Friday

Attacco DDoS della botnet Aisuru a Microsoft Azure

