ExpressVPN in offerta a metà prezzo e con 3 mesi extra in regalo

Una connessione VPN più veloce rispetto alla concorrenza, una tecnologia di nuova generazione per una sicurezza e privacy superiori, più una compatibilità totale con i principali dispositivi oggi in circolazione: questi i principali punti di forza di ExpressVPN, uno dei migliori servizi in circolazione nel settore VPN.

Ve ne parliamo perché sul sito ufficiale è disponibile una nuova offerta, grazie alla quale è possibile riscattare il piano di 12 mesi a 6,67 euro al mese invece di 12,95 euro, beneficiando inoltre di tre mesi extra di servizio in regalo. In più, ExpressVPN garantisce un rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

ExpressVPN: il piano di 12 mesi è in sconto del 49%

Uno dei principali punti di forza di ExpressVPN è la velocità dei suoi server VPN, ottimizzati per navigare alla massima velocità e per una visione di film, serie tv ed eventi sportivi in streaming ottimale. A questo proposito, segnaliamo anche le posizioni in oltre 105 Paesi in tutto il mondo.

Al di là poi della velocità, ExpressVPN si distingue dagli altri servizi per offrire livelli di sicurezza e privacy superiori. Merito dell’utilizzo della miglior crittografia del settore, così come della tecnologia proprietaria TrustedServer, grazie alla quale nessun dato collegati agli utenti della VPN viene salvato su un hard disk.

Infine, occorre sottolineare come con un unico abbonamento sia possibile proteggere fino a un massimo di otto dispositivi contemporaneamente.

Per aderire alla nuova offerta, visitate la pagina dedicata di ExpressVPN e selezionate il piano di 12 mesi in sconto del 49%, al prezzo di 6,67 euro al mese anziché 12,95 euro. La promozione di questi giorni vi permette inoltre di beneficiare di tre mesi extra di servizio in regalo.