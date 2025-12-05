 ExpressVPN in offerta: la VPN più veloce è al -73% (con 4 mesi in regalo)
Ottimo sconto su un pacchetto completo per la tua sicurezza digitale: risparmi e hai 120 giorni gratis.
Ottimo sconto su un pacchetto completo per la tua sicurezza digitale: risparmi e hai 120 giorni gratis.

ExpressVPN è una delle soluzioni VPN più potenti e veloci presenti sul mercato: un pacchetto completo con cui navigare in totale libertà e sicurezza che ora puoi avere con sconti straordinari. L’offerta attuale ti permette infatti di ottenere fino al 73% di sconto con 4 mesi extra inclusi per un piano di 2 anni e diversi altri vantaggi.

Avrai infatti anche un bonus di 5GB eSIM di dati mobili offerti da Holiday.com e, se risiedi negli Stati Uniti, è disponibile anche una protezione gratuita dei dati personali. In ogni caso, è prevista la garanzia di rimborso di 30 giorni così potrai provare il servizio e poi decidere se tenerlo o farti restituire l’intera somma.

Con ExpressVPN avrai accesso globale immediato con server ad alta velocità, IP funzionanti per app e piattaforme in tutto il mondo e server offuscati che ti mantengono connesso anche su reti restrittive. Inoltre, con un solo abbonamento proteggi il tuo intero ecosistema digitale dato che puoi installare la VPN su smartphone, computer, smart TV, router e altri dispositivi, con la possibilità di connettere fino a 14 dispositivi simultaneamente. Non mancano poi le estensioni specifiche per Chrome, Firefox ed Edge che aggiungono un ulteriore livello di sicurezza, bloccando le perdite di dati WebRTC, forzando l’uso del protocollo HTTPS e alterando la posizione per prevenire il tracciamento.

La tua chiave d’accesso per un internet davvero privato e sicuro: attiva adesso l’offerta ExpressVPN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 5 dic 2025

Giovanni Ferlazzo
5 dic 2025
