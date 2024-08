ExpressVPN: la migliore VPN per navigare in sicurezza a metà prezzo

C’è una nuova promozione in corso sul sito ufficiale di ExpressVPN. Uno dei migliori servizi VPN per navigare in sicurezza sia in Italia che nel resto del mondo è in offerta a metà prezzo: 6,67 euro al mese per 12 mesi invece di 12,95 euro, con in più tre mesi extra di servizio in regalo.

I principali punti di forza di ExpressVPN sono la navigazione ad alta velocità, una tecnologia di nuova generazione per proteggere i dati degli utenti su qualunque rete, e la compatibilità con tutti i principali dispositivi oggi in uso.

ExpressVPN: il piano di 12 mesi è in sconto del 49%

Sono diversi i motivi per cui ExpressVPN recita oggi un ruolo di primo piano all’interno del suo settore. A partire dal numero dei Paesi in cui offre server VPN: sono 105, numero che comprende anche Italia, Regno Unito e Stati Uniti.

Un altro motivo è l’utilizzo della migliore crittografia del settore: i dati degli utenti sono infatti protetti dalla crittografia AES-256, ritenuto lo standard più affidabile da parte degli esperti di sicurezza.

A questo proposito va anche sottolineata la tecnologia proprietaria TrustedServer, grazie alla quale nessun dato viene conservato su un hard disk. Questo offre un ulteriore livello di protezione per i dati personali degli utenti e i loro file.

Infine, segnaliamo la politica no-log certificata, grazie alla quale ExpressVPN non memorizza mai eventuali dati che possono collegare l’utente in questione a una qualsiasi attività svolta sul web, e il funzionamento su ogni piattaforma, con app per Windows, macOS, iOS, Android, Linux e router.

Grazie all’offerta in corso è possibile attivare il piano di 12 mesi di ExpressVPN al prezzo scontato di 6,67 euro al mese invece di 12,95 euro, per un risparmio di oltre 70 euro in un anno. E c’è anche la garanzia di rimborso completo della durata di 30 giorni.