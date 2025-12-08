ExpressVPN: la VPN più veloce e sicura per chi viaggia, a partire da 2,99€

Chi viaggia spesso conosce una verità semplice: ogni aeroporto, hotel o caffè è una nuova rete sconosciuta. Tra voli in ritardo e check-in da fare al volo, la connessione diventa un’ancora di stabilità. È qui che ExpressVPN fa davvero la differenza: installazione in 90 secondi, un solo tocco per attivare la protezione e, con l’attuale offerta 2 anni + 4 mesi, piani che partono da 2,99 € al mese. Una soluzione pensata per chi attraversa fusi orari e continenti ma vuole mantenere sicurezza, velocità e continuità ovunque.

Piani a partire da 2,99 € al mese L’offerta ExpressVPN 2 anni + 4 mesi propone tre piani con forti sconti: il Base a 2,99 €/mese (10 connessioni e Protezione Lite), l’Avanzato a 3,99 €/mese—il più popolare—con 12 connessioni, protezione avanzata, gestore password, 3 giorni di eSIM illimitata e sconto del 50% su Aircove, e il Pro a 6,49 €/mese con 14 connessioni, servizi premium, 5 giorni di eSIM, sconto del 75% su Aircove e IP dedicato. Tutti includono garanzia di rimborso di 30 giorni e fatturazione agevolata per i primi 28 mesi.

Connessione globale in 105 Paesi e streaming 4K

Per chi lavora da remoto o vuole accedere ai propri contenuti abituali dall’estero, ExpressVPN offre server in 105 Paesi, inclusi Stati Uniti, Regno Unito, Giappone, Canada, Germania e Australia. Lo streaming in 4K, disponibile su tutte le piattaforme principali, è supportato da un’infrastruttura progettata per mantenere velocità costanti, anche su reti congestionate. I server offuscati permettono di mantenere un profilo basso e aggirare eventuali limitazioni geografiche.

Un abbonamento per tutti i dispositivi

L’app è compatibile con Windows, macOS, Linux, iOS, Android, tvOS, Android TV e i browser più utilizzati. È possibile collegare fino a 8 dispositivi in simultanea senza logout forzati. L’assistenza clienti è attiva 24/7 via live chat, utile quando si viaggia in fusi orari diversi. Funzioni come Threat Manager, connessioni parallele e test di velocità integrati completano un pacchetto progettato per una navigazione senza interruzioni, sia in Italia che all’estero. Per conoscere l’offerta completa di ExpressVPN clicca qui.