 ExpressVPN: la VPN più veloce e sicura per chi viaggia, a partire da 2,99€
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

ExpressVPN: la VPN più veloce e sicura per chi viaggia, a partire da 2,99€

Con ExpressVPN hai connessione istantanea in 105 Paesi, massima velocità Lightway e privacy zero-log, ideale per streaming, Wi-Fi pubblici e viaggi frequenti.
ExpressVPN: la VPN più veloce e sicura per chi viaggia, a partire da 2,99€
Sicurezza VPN
Con ExpressVPN hai connessione istantanea in 105 Paesi, massima velocità Lightway e privacy zero-log, ideale per streaming, Wi-Fi pubblici e viaggi frequenti.

Chi viaggia spesso conosce una verità semplice: ogni aeroporto, hotel o caffè è una nuova rete sconosciuta. Tra voli in ritardo e check-in da fare al volo, la connessione diventa un’ancora di stabilità. È qui che ExpressVPN  fa davvero la differenza: installazione in 90 secondi, un solo tocco per attivare la protezione e, con l’attuale offerta 2 anni + 4 mesi, piani che partono da 2,99 € al mese. Una soluzione pensata per chi attraversa fusi orari e continenti ma vuole mantenere sicurezza, velocità e continuità ovunque.

Proteggi la tua privacy con ExpressVPN

Piani a partire da 2,99 € al mese

L’offerta ExpressVPN 2 anni + 4 mesi propone tre piani con forti sconti: il Base a 2,99 €/mese (10 connessioni e Protezione Lite), l’Avanzato a 3,99 €/mese—il più popolare—con 12 connessioni, protezione avanzata, gestore password, 3 giorni di eSIM illimitata e sconto del 50% su Aircove, e il Pro a 6,49 €/mese con 14 connessioni, servizi premium, 5 giorni di eSIM, sconto del 75% su Aircove e IP dedicato. Tutti includono garanzia di rimborso di 30 giorni e fatturazione agevolata per i primi 28 mesi.

Connessione globale in 105 Paesi e streaming 4K

Per chi lavora da remoto o vuole accedere ai propri contenuti abituali dall’estero, ExpressVPN offre server in 105 Paesi, inclusi Stati Uniti, Regno Unito, Giappone, Canada, Germania e Australia. Lo streaming in 4K, disponibile su tutte le piattaforme principali, è supportato da un’infrastruttura progettata per mantenere velocità costanti, anche su reti congestionate. I server offuscati permettono di mantenere un profilo basso e aggirare eventuali limitazioni geografiche.

Un abbonamento per tutti i dispositivi

L’app è compatibile con Windows, macOS, Linux, iOS, Android, tvOS, Android TV e i browser più utilizzati. È possibile collegare fino a 8 dispositivi in simultanea senza logout forzati. L’assistenza clienti è attiva 24/7 via live chat, utile quando si viaggia in fusi orari diversi. Funzioni come Threat Manager, connessioni parallele e test di velocità integrati completano un pacchetto progettato per una navigazione senza interruzioni, sia in Italia che all’estero. Per conoscere l’offerta completa di ExpressVPN clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 8 dic 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

NordVPN ora al 75% di sconto con 3 mesi gratis in regalo

NordVPN ora al 75% di sconto con 3 mesi gratis in regalo
Gli sconti di NordVPN non si fermano: per il Cyber Monday -74% e 3 mesi gratis

Gli sconti di NordVPN non si fermano: per il Cyber Monday -74% e 3 mesi gratis
ExpressVPN in offerta: la VPN più veloce è al -73% (con 4 mesi in regalo)

ExpressVPN in offerta: la VPN più veloce è al -73% (con 4 mesi in regalo)
3 mesi gratis di NordVPN? Ecco l'offerta che stavi cercando

3 mesi gratis di NordVPN? Ecco l'offerta che stavi cercando
NordVPN ora al 75% di sconto con 3 mesi gratis in regalo

NordVPN ora al 75% di sconto con 3 mesi gratis in regalo
Gli sconti di NordVPN non si fermano: per il Cyber Monday -74% e 3 mesi gratis

Gli sconti di NordVPN non si fermano: per il Cyber Monday -74% e 3 mesi gratis
ExpressVPN in offerta: la VPN più veloce è al -73% (con 4 mesi in regalo)

ExpressVPN in offerta: la VPN più veloce è al -73% (con 4 mesi in regalo)
3 mesi gratis di NordVPN? Ecco l'offerta che stavi cercando

3 mesi gratis di NordVPN? Ecco l'offerta che stavi cercando
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il
8 dic 2025
Link copiato negli appunti